سفارة سلطنة عمان في أبوظبي تتدخّل بعد عقوبات “خيالية” بحقّ سائق الحافلة العُماني وهذا ما قرّرته

كشفت سفارة سلطنة عمان في أبوظبي، أنها قامت بتعيين محام للدفاع عن السائق العُماني الذي تعرّضت حافلته لحادثٍ مروّع في دبي بداية حزيران الجاري، ما أدّى لوفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات متفاوتة.



وأكدت السفارة في تغريدةٍ لها عبر حسابها الرسميّ بتويتر، أن محامي السائق العماني سيتابع جميع ما يتعلق بتفاصيل القضية، والتقى به صباح الخميس.

اهتمامًا بالرسالة المتداولة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والتي يناشد فيها أخوة سائق الحافلة العُماني المساعدة. وتؤكد السفارة على أنها قامت بتعيين محام للدفاع عن السائق ومتابعة جميع ما يتعلق بتفاصيل القضية، وقد التقى المحامي صباح هذا اليوم مع السائق. — سفارة سلطنة عُمان – أبوظبي (@OmanEmb_Ad) June 27, 2019

وثمنت السفارة في تغريدةٍ ثانيةٍ، تعاون وحرص شركة النقل الوطنية العمانية على المتابعة المستمرة لجميع مجريات الحادث، إذ قامت بدورها أيضًا بتعيين محام آخر لسائق الحافلة.



كما تُثمن السفارة تعاون وحرص شركة النقل الوطنية العمانية على المتابعة المستمرة لجميع مجريات الحادث، إذ قامت بدورها أيضًا بتعيين محام آخر لسائق الحافلة. كما تؤكد السفارة على أنها تولي اهتمامًا بالغًا بهذه القضية، وستتم الإحاطة بمجرياتها أولا بأول إن لزم الأمر ذلك. — سفارة سلطنة عُمان – أبوظبي (@OmanEmb_Ad) June 27, 2019

وأكدت السفارة على أنها تولي اهتمامًا بالغًا بهذه القضية، وستتم الإحاطة بمجرياتها أولا بأول إن لزم الأمر ذلك.



وكانت سفارة سلطنة عمان في أبوظبي، قالت في تغريدةٍ سابقة إنها تابعت قرار النيابة العامة في دبي بشأن حادث حافلة شركة مواصلات بإحالة سائق الشركة للقضاء، علمًا أن هذا الإجراء لا يعد حكمًا صادرا من المحكمة المختصة، إذ إنها لم تنظر بعد في هذه القضية.

تابعت السفارة قرار النيابة العامة في دبي بشأن حادث حافلة شركة مواصلات بإحالة سائق الشركة للقضاء،علمًاأن هذا الإجراء لا يعد حكمًا صادرا من المحكمة المختصة، إذ إنها لم تنظر بعد في هذه القضية.وستكون السفارة، بمشيئة الله،على متابعة مستمرة للجهات ذات العلاقة في كل ما يتعلق بتفاصيلها. — سفارة سلطنة عُمان – أبوظبي (@OmanEmb_Ad) June 26, 2019

يذكر أنّ نيابة دبي أمرت بإحالة سائق عُماني يبلغ من العمر 53 سنة إلى محكمة مرور دبي، بعد أن وجهت له تهم التسبب بحادث الحافلة على شارع “الشيخ محمد بن زايد” في إمارة دبي، بداية حزيران الجاري.

وستطالب النيابة العامة في دبي بتطبيق العقوبات المنصوص عليها، حيث تصل الى الحبس لمدة 7 سنوات، والغرامة، وإلزامه بسداد مبلغ مالي قدره 3 ملايين و400 ألف درهم إماراتي، تُعطى لورثة المتوفين بالحادث.