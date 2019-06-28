سفارة سلطنة عمان في أبوظبي تتدخّل بعد عقوبات “خيالية” بحقّ سائق الحافلة العُماني وهذا ما قرّرته
كشفت سفارة سلطنة عمان في أبوظبي، أنها قامت بتعيين محام للدفاع عن السائق العُماني الذي تعرّضت حافلته لحادثٍ مروّع في دبي بداية حزيران الجاري، ما أدّى لوفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات متفاوتة.
وأكدت السفارة في تغريدةٍ لها عبر حسابها الرسميّ بتويتر، أن محامي السائق العماني سيتابع جميع ما يتعلق بتفاصيل القضية، والتقى به صباح الخميس.
وثمنت السفارة في تغريدةٍ ثانيةٍ، تعاون وحرص شركة النقل الوطنية العمانية على المتابعة المستمرة لجميع مجريات الحادث، إذ قامت بدورها أيضًا بتعيين محام آخر لسائق الحافلة.
وأكدت السفارة على أنها تولي اهتمامًا بالغًا بهذه القضية، وستتم الإحاطة بمجرياتها أولا بأول إن لزم الأمر ذلك.
وكانت سفارة سلطنة عمان في أبوظبي، قالت في تغريدةٍ سابقة إنها تابعت قرار النيابة العامة في دبي بشأن حادث حافلة شركة مواصلات بإحالة سائق الشركة للقضاء، علمًا أن هذا الإجراء لا يعد حكمًا صادرا من المحكمة المختصة، إذ إنها لم تنظر بعد في هذه القضية.
يذكر أنّ نيابة دبي أمرت بإحالة سائق عُماني يبلغ من العمر 53 سنة إلى محكمة مرور دبي، بعد أن وجهت له تهم التسبب بحادث الحافلة على شارع “الشيخ محمد بن زايد” في إمارة دبي، بداية حزيران الجاري.
وستطالب النيابة العامة في دبي بتطبيق العقوبات المنصوص عليها، حيث تصل الى الحبس لمدة 7 سنوات، والغرامة، وإلزامه بسداد مبلغ مالي قدره 3 ملايين و400 ألف درهم إماراتي، تُعطى لورثة المتوفين بالحادث.