محمد بن زايد
محمد بن زايد
تقارير

“رويترز” تكشف: الإمارات تقلص وجودها العسكري في اليمن وتترك السعودية في المستنقع لوحدها!

كتب وطن
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نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن أربعة مصادر دبلوماسية غربية قولها إن دولة العضو الرئيسي في الذي تقوده في قلصت وجودها العسكري هناك؛ “بسبب التهديدات الأمنية الناتجة عن تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران”.

وذكر اثنان من الدبلوماسيين أن الإمارات سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن وهي مناطق شكلت فيها وسلحت قوات محلية تقود القتال ضد جماعة الحوثي لى ساحل البحر الأحمر.

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