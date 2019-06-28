لوحظ عدم حضور محمد بن راشد تمرين الثوابت القوية
لوحظ عدم حضور محمد بن راشد تمرين الثوابت القوية
الهدهد

تزامناً مع تقارير هروب زوجته الأمير هيا بنت الحسين .. لماذا لم يحضر حاكم دبي التمرين العسكري الإماراتي – الأردني؟؟

كتب وطن
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طرح المغرّد القطري الشهير بموقع تويتر، []، تساؤلاً عن عدم حضور آل مكتوم، التمرين العسكري المشترك بين والأردن مؤخراً.

وانطلقت فعاليات تمرين “الثوابت القوية/‏1″، بين القوات المسلحة الإماراتية والأردنية، بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، فيما لوحظ غياب محمد بن راشد عن حضور التمرين.

وتساءل [بوغانم] في تغريدةٍ بتويتر: “سؤال يخلوا من حسن الظن: لماذا لم يحضر محمد بن راشد المكتوم المناورات الإماراتية الأردنية التي انطلقت في الإمارات.؟. أليس هو نائب رئيس الدولة؟ أليس هو نسيب ملك الاردن؟.أم كان خارج الإمارات.. متعمدا”.

وكان [بوغانم] كشف عن أن زوجة حاكم دبي محمد بن راشد هربت إلى ألمانيا، حيث زعم أنها كانت طرفا في المحاولة الانقلابية الفاشلة على ملك والتي تحدثت عنها تقارير سابقة.

ويُعرف [بوغانم] بتسريباته السياسية والأمنية التي ثبت في أكثر من مناسبة صحّتها.

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