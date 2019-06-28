تزامناً مع تقارير هروب زوجته الأمير هيا بنت الحسين .. لماذا لم يحضر حاكم دبي التمرين العسكري الإماراتي – الأردني؟؟

طرح المغرّد القطري الشهير بموقع تويتر، [بوغانم]، تساؤلاً عن عدم حضور حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، التمرين العسكري المشترك بين الإمارات والأردن مؤخراً.

وانطلقت فعاليات تمرين “الثوابت القوية/‏1″، بين القوات المسلحة الإماراتية والأردنية، بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، فيما لوحظ غياب محمد بن راشد عن حضور التمرين.



وتساءل [بوغانم] في تغريدةٍ بتويتر: “سؤال يخلوا من حسن الظن: لماذا لم يحضر محمد بن راشد المكتوم المناورات الإماراتية الأردنية التي انطلقت في الإمارات.؟. أليس هو نائب رئيس الدولة؟ أليس هو نسيب ملك الاردن؟.أم كان خارج الإمارات.. متعمدا”.

سؤال يخلوا من حسن الظن

لماذا..⬅️محمد بن راشد المكتوم

لم..يحضر المناورات الاماراتيه الاردنيه

التي انطلقت في الامارات..؟؟؟؟

اليس هو نائب رئيس الدوله..؟؟؟؟

اليس هو نسيب ملك الاردن..؟؟؟؟

ام..كان خارج الامارات..متعمدا"..؟؟؟؟ pic.twitter.com/5ZtP86N2sX — بوغانم (@hassanalishaq73) June 28, 2019

وكان [بوغانم] كشف عن أن الأميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي محمد بن راشد هربت إلى ألمانيا، حيث زعم أنها كانت طرفا في المحاولة الانقلابية الفاشلة على ملك الأردن والتي تحدثت عنها تقارير سابقة.

ويُعرف [بوغانم] بتسريباته السياسية والأمنية التي ثبت في أكثر من مناسبة صحّتها.