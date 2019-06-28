بينما يُترك “المزروعي” يسيء للكويت وقضائها .. اعتقال السياسي الكويتي ناصر الدويلة بتهمة الإساءة للسعودية!

أفادت صحيفة “الراي” الكويتية، بإلقاء القبض على السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، الجمعة.

وذكرت “الراي” في تغريدةٍ عبر “تويتر” أن إلقاء القبض على “الدويلة” جاء “تنفيذا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية”.

إلقاء القبض على المغرد ناصر الدويلة قبل قليل تنفيذا لأمر النيابة في قضية تتعلق بالإساءة للسعودية pic.twitter.com/bCpxVc38hv — الراي (@AlraiMediaGroup) June 28, 2019

واستغرب نشطاء ومغرّدون اعتقال الأمن الكويتي، للسياسي ناصر الدويلة على خلفية التعبير عن الرأي، بينما يُترك المغرد الإماراتي البذيء وسيء السمعة المدعو حمد المزروعي في التهجم على الكويت، والكويتيين، والإساءة لمسؤولي البلاد، والقضاء الكويتي كذلك.

وقبل أيام، كشف “الدويلة” عن تعرّضه لتهديدٍ سعودي صريح بالقتل.

جاء ذلك في تغريدةٍ نشرها على حسابه المغرّد السعودي المدعو (فهد بن محمد العبداللطيف)، والمتابع من أكثر من 46 ألف حساب بتويتر، وفيها نعت “الدويلة” بأوصاف غير أخلاقية، مدعياً تبعيته لإيران وقطر، وأنّ الكويت لا تحاسبه على تغريداته.

وأضاف أنه تم تحديد الأماكن التي يتردد عليها “الدويلة” متوعداً بقرب تصفيته.

وفي ردّه على التهديد، قال السياسي الكويتي البارز ناصر الدويلة: ” ردي على التهديد الذي اطلقه المغرد السعودي فهد بن عبداللطيف يهددني بالاغتيال اقول له ما قال موسى لقومه حين قالوا: (إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين). الله ينصرني عليكم ناصر السته على الستين”.

وأضاف: “لا عاد ما فيكم خير و طقاعكم يعمي الحوثي وراكم كان فيكم نفعه انفعوا وطنكم بدل الضراط”.

ردي على التهديد الذي اطلقه المغرد السعودي فهد بن عبداللطيف يهددني بالاغتيال اقول له ما قال موسى لقومه حين قالوا : " إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين " الله ينصرني عليكم ناصر السته على الستين لاعاد مافيكم خير و طقاعكم يعمي الحوثي وراكم كان فيكم نفعه انفعوا وطنكم بدل الضراط — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 22, 2019

وقال: “لعبة الاغتيال للاصوات الحرة لعبة تتقنها العصابات المارقة الله يكفينا شرها و اذاها و لله الحمد الحكومه الكويتية مهي طوفة هبيطة لاحد ستتخذ الاجراءآت اللازمه”.

لعبة الاغتيال للاصوات الحرة لعبه تتقنها العصابات المارقه الله يكفينا شرها و اذاها و لله الحمد الحكومه الكويتيه مهي طوفه هبيطه لاحد ستتخذ الاجراءآت اللازمه و انا حذر من يوم اغتيال غاشقجي اللهم اني اجعلك في نحورهم و اعوذ بك من شرورهم فسقوا و افسدوا و تطاولوا وانت الكافي المعافي — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 22, 2019

وأكد أنه يتخذ إجراءات الحذر من يوم اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.

ووجه “الدويلة” رسالةً تحذير إلى وزير الداخلية السعودي بعد تهديدات المغردين السعوديين في استهدافه، معتبراً التهديد الاخير واضح، وانهم يعملون على ارض الكويت ويراقبون تحركاته بهدف ارتكاب جريمة مثل جريمة خاشقجي، وقال: “انت تعرفني انصحهم يبتعدوا”.

الاخ وزير الداخلية الاعلام السعودي يوجه في الفضائيات و عبر المغردين تهديد مباشر للامن الوطني عبر التبجح في استهدافي واشكر معاليك على ترخيص السلاح و الحماية لكن التهديد الاخير واضح انهم يعملون على ارض الكويت ويراقبون تحركاتي بهدف ارتكاب جريمه مثل خاشقجي وانت تعرفني انصحهم يبتعدوا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 22, 2019

واتهم كُتاب ومغردون سعوديون محسوبون على النظام، الدويلة، بـ”التحريض على الإرهاب وقصف المملكة”، عقب تغريدة هزلية له خاصة بحفل المطربة العالمية شاكيرا المرتقب في السعودية.

وردا على هذه الافتراءات والمزاعم قال ناصر الدويلة في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) إن مراكز توجيه أدوات التواصل الاجتماعي خلقت من تغريدته التي كانت مجرد مزحة من مزحات الشباب في تويتر أزمة لتغطي على فشل حقيقي في مواجهة التهديدات الحوثية.

خلقت مراكز توجيه ادوات التواصل الاجتماعي من تغريدة ناصر القحطاني التي كانت مجرد مزحة من مزحات الشباب في تويتر ازمة لتغطي على فشل حقيقي في مواجهة التهديدات الحوثيه القحطاني كتب احداثي في المحيط الاطلسي بانه حفلة شاكيرا في ابها و علقت انا على النكته انحاشي يا شاكيرا فاعتبروها عدوان — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 25, 2019

وتابع موضحا:”القحطاني كتب احداثي في المحيط الاطلسي بانه حفلة شاكيرا في ابها وعلقت انا على النكته انحاشي يا شاكيرا فاعتبروها عدوان”.

وهاجم النظام السعودي وذبابه الذي استنفر لحفل شاكيرا بينما الحوثي يستبيح سماء المملكة:”التباكي على جسد شاكيرا العاري لا يغير واقع تهديدات الحوثي والتي ينفذها يوميا على مناطق واهداف حيوية عبارة عن مراكز نفطية ومعسكرات و مطارات وقواعد، لافتا إلى ان مراكز الذباب الالكتروني أثبتت أن حفلة شاكيرا في المحيط الاطلسي اهم كثيرا من مطار أبها ومحطة كهرباء الشقيق ومضخة عفيق والدوادمي”.

التباكي على جسد شاكيرا العاري لا يغير واقع تهديدات الحوثي و التي ينفذها يوميا على مناطق واهداف حيوية عبارة عن مراكز نفطيه و معسكرات و مطارات و قواعد لقد اظهرت مراكز الذباب الالكتروني ان حفلة شاكيرا في المحيط الاطلسي اهم كثيرا من مطار ابها و محطة كهرباء الشقيق ومضخة عفيق والدوادمي — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 25, 2019

وسخر “الدويلة” من الذباب السعودي بقوله:”شاكيرا راقصة فاتنه تلهم ادوات الترفيه الخليجية وتحدد لها نطاقات الامن الوطني لذلك كانت كل تغريدات ناصر الدويلة في كفة ونكتة شاكيرا في كفة فخطر الغاء حفلة شاكيرا اهم عندهم من مواجهة الاخطار الاخرى فماذا اصنع ان نزع الله العقل من المجانين”.