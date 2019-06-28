“القرني” يتجاهل “ديسكو جدة” والمشاهد الخليعة في السعودية ويطبّل لوليّ نعمته بسبب حضوره قمة العشرين!

يبدو أنّ الأوامر صدرت من الديوان الملكيّ، للداعية السعودي عائض القرني، بالتطبيل لولي العهد المتواجد في مدينة أوساكا اليابانية، للمشاركة في قمة دول مجموعة العشرين، متجاهلاً التعليق على “ديسكو جدة”، ومظاهر الإنفتاح الخليعة التي بدأت تنتشر في السعودية، وكذلك سجن الدعاة السعوديين.



وكعادته في التطبيل، نشر “القرني” صوراً من مشاركة “بن سلمان” في القمة، أرفقها بعبارات تطبيل “فاخرة”، وصف فيها ولي العهد بأنه يخطو “خطوات لمستقبل مُشرق، وإنجازاته تُقر الأعين”.حسب قوله



وتابع في التطبيل قائلاً عن “بن سلمان”: “قوة، عزم، حزم، مهابة”.



وأضاف: “هذه هي السعودية العُظمى، قمّة فوق كل القمم، حفظ الله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأيّده بتأييده، وسدّده وأعانه، وجعل النجاح حليفه”.

خطوات لمستقبل مُشرق،

وإنجازات تُقر الأعين،

وأمجاد لوطن عظيم،

🇸🇦قوة، عزم، حزم، مهابة🇸🇦،

هذه هي السعودية العُظمى، قمّة فوق كل القمم،

حفظ الله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأيّده بتأييده، وسدّده وأعانه، وجعل النجاح حليفه.

#محمد_بن_سلمان_في_قمه_العشرين#G20 pic.twitter.com/w1Qb48vXas — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) June 28, 2019

وستختتم أعمال اليوم الأول من القمة بفعالية ثقافية، ومأدبة للزعماء المشاركين.

أما في اليوم الثاني والأخير، فسينطلق بجلسة خاصة عن “تمكين المرأة”، يعقبها جلسة بعنوان “القضاء على عدم المساواة – بناء عالم شامل ومستدام”.

وبعد ظهر اليوم الثاني سيعقد الزعماء جلستهم الأخيرة، حول ” تغير المناخ- البيئة والطاقة”.