الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
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الرئاسة التونسية تكشف تطورات الحالة الصحية للرئيس الباجي قايد السبسي في المستشفى

كتب وطن
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أكدت الناطقة الرسمية للرئاسة التونسية سعيد قراش، الجمعة، تحسن صحة الرئيس ، الذي تعرض لوعكة الخميس، أدخل على أثرها المستشفى.

وقالت قراش في تصريح لوكالة الأناضول “نؤكد أن صحة الرئيس في تحسن”.

وأضافت أن الرئيس السبسي أجرى صباح اليوم مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع، عبد الكريم الزبيدي، حول الوضع العام في البلاد.

وأمس الخميس أفاد بيان صادر عن الرئاسة بتعرّض السبسي إلى “وعكة صحيّة حادة”، استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة

وراجت إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات أجنبية، تفيد بوفاة السبسي.

والخميس، شهدت العاصمة تونس لتفجيرين انتحاريين، أسفرا عن مقتل رجل أمن، وإصابة 9 أشخاص.

وذكر موقع “سايت” الأمريكي المتخصص برصد مواقع الجماعات المتطرفة، أن وكالة “أعماق” المحسوبة على “داعش” أعلنت تبني التنظيم الإرهابي للتفجيرين.

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