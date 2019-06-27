وزير الخارجية البحريني “أقتنع” بالفكرة جيداً: إسرائيل وجدت لتبقى ونريد التطبيع معها

أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، على أحقية إسرائيل في الوجود، زاعماً أنها “وجدت لتبقى”، في غزل صريح وغير مسبوق من قبل وزير خليجي، مشيراً إلى أن “بلاده” تعترف بأن إسرائيل “باقية هنا”، وإنها تريد السلام معها!!

وأضاف الوزير البحريني الملقب بـ”برميل البحرين”، في تصريحات لموقع “إسرائيل أوف تايمز”، إن البحرين تعتبر انه يمكن لورشة العمل الإقتصادية الأمريكية التي تجرى في العاصمة المنامة هذا الأسبوع “تغيير اللعبة”، بذات مستوى اتفاق سلام كامب ديفيد عام 1978 بين اسرائيل ومصر.

في أول حوار مع الإعلام الإسرائيلي (القناة ال-١٣) يقول وزير الخارجية البحريني 🇧🇭 الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إن الحديث المباشر مع المجتمع الإسرائيلي هو الوسيلة لتخفيف أي توتر، وهذا الحوار كان يجب أن يحدث منذ زمن طويل pic.twitter.com/fkMQJI3ydV — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 26, 2019

وقال إن المؤتمر الذي تنظمه الولايات المتحدة هنا، والذي يركز على الجوانب الاقتصادية لخطة ادارة ترامب للسلام الإسرائيلي الفلسطيني، يمكن أن يكون مثل زيارة الرئيس المصري انور السادات للقدس عام 1977، التي مهدت الطريق لاتفاقيات كامب ديفيد وتطبيع العلاقات بين مصر واسرائيل.

وأضاف آل خليفة :“بقدر ما غير كامب ديفيد 1 اللعبة، بعد زيارة الرئيس السادات – إن ينجح هذا، ونعتمد على ذلك، ويجذب الاهتمام والاندفاع، سيكون هذا مغيرا آخرا للعبة”.

وفي مقابلة أجريت داخل غرفته في فندق “فور سيزونز” الفاخر، لم يعلق آل خليفة على تطبيع العلاقات الدبلوماسية في المستقبل القريب، ولكن أكد بدون لبس على حق اسرائيل بالوجود كدولة مع حدود آمنة.

تابع آل خليفة، متطرقا الى خطة السلام المدعومة من قبل السعودية. نعتقد أن اسرائيل دولة باقية، ونريد علاقات أفضل معها، ونريد السلام معها”.

قال: وبينما قد تكون البحرين الدولة العربية الوحيدة، باستثناء إلى مصر والاردن، التي تعترف بحق اسرائيل بالوجود، “اننا نعرف ان اشقائنا في المنطقة يؤمنون بذلك أيضا”،.

وأشار آل خليفة الى مبادرة السلام العربية كأساس لتطبيع العلاقات مع اسرائيل، وقال إن رفض اسرائيل للخطة “فرصة ضائعة”، ولكن دائما يمكن لإسرائيل تغيير رأيها.