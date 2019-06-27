مبالغ خيالية تصرفها المملكة شهرياً على العناية بالملك سلمان ومصاريف سهراته دون الرحلات تفوق “400” مليون ريال
كشف حساب شهير على “تويتر”، معلومات عن الفريق الطبي الذي أوكل له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مهمة الاعتناء بوالده الملك سلمان بن عبدالعزيز وعلاجه، إضافة إلى هوية “فريق البلوت” الذي يرافق الملك في جلسات الترفيه اليومية.
وقال حساب “العهد الجديد” المعروف عنه تسريباته الاعلامية من داخل الديوان الملكي السعودي، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن الفريق المكلف بالعناية الطبية بالملك سلمان، من (الاهتمام بملابسه، قص أظافره، الاهتمام ببشرته ولون شاربه وشعره)، يتألف من 5 أشخاص، يُديرهم (محمد بن صالح بن عاطف)، مشيراً إلى أن الواحد منهم يتلقى راتبا شهريا 100 ألف ريال، أي بمعنى آخر، تكلفة العناية بمظهر الملك (استشاريا) تتجاوز 600 ألف شهريا.!
وأوضح “العهد الجديد” أن الفريق الطبي للملك يتألف من 9 أطباء، 5 منهم أجانب، ويشرف الدكتور صالح بن علي القحطاني على هذا الفريق.
وأشار إلى أن التكلفة الشهرية للعيادة الملكية تتجاوز 20 مليون ريال، بمعنى آخر، كان الملك باستطاعته بناء أفضل مستشفيات العالم من تكلفة عيادته الملكية وحدها، لكنهم لا يفعلوها لكم!
وكشف “العهد الجديد” عن بيانات الأطباء (الأجانب) في العيادة الملكية للملك سلمان.. وهم على النحو التالي
كورتيش باول، مدير الخدمات الطبية، 400 ألف ريال
ستيفن ماسون، استشاري طب الطوارئ، 370 ألف ريال
جيمس سبورل، اخصائي علاج طبيعي، 330 ألف ريال
فرانك وليام بيرسك، اخصائي تمريض، 300 ألف ريال
رينالدو فلاكول، اخصائي تمريض، 300 ألف ريال
ولفت إلى أن الفريق المرافق للملك في رحلاته الداخلية والخارجية، يتكون من “100” شخصية بارزة، (عدا الحراسات والخدم والأخوياء)، وهم من تشكيلات وتصنيفات مختلفة، يلزموه طيلة سفره، وأحيانا يصطحب أحد هؤلاء أشخاص آخرين، يصرفون جميعهم عشرات الملايين في الرحلة الواحدة وقد تصل مئات.
وقال “العهد الجديد” إن تكاليف رحلات الملك الداخلية، تتجاوز عشرات الملايين في الغالب، وتصل رحلاته الخارجية إلى مئات الملايين، أما العطل وسفرات السياحة التي يقضيها في طنجة على سبيل المثال، فتصل إلى أرقام خيالية، (سفرته الماضية إلى طنجة تجاوزت تكلفتها 200 مليون).
وكشف “العهد الجديد” عن هوية ما قال “أخوياء الملك” أي فريق البلوت، الذين يتنقلون معه بشكل ثابت أينما ذهب تقريبا وهم (محمد العريني (مديراً للأخوياء)، فيصل السديري، تركي القحطاني، محمد السبيعي، خالد بن سبعان، محمد أكبر، منصور عبدالرحمن، ويشاركهم أحياناً، تركي الحمد، عثمان العمير، سالم القحطاني).!
وأشار الحساب الشهير إلى أن الأخوياء يتلقون مخصصات تصل 75 ألف ريال، إضافة إلى امتيازات وأعطيات آخرى، في حين تتجاوز تكلفة سهرات الملك وجلسات البلوت (وحدها) شهريا 25 مليون ريال، وتصل مجمل مصاريف الملك شهريا، (في حال لا توجد رحلات داخلية أو خارجية)، 350-400 مليون ريال، (عدا الموظفين الأمنيين والعسكريين)!
الله يجعلهن صحتين وعافيه
اطال الله بعمرك ومتعك بالصحة
ملك المملكة العربية السعودية ليس رئيس حزب أو جمهورية موز
يح له ذلك واكثر
وهنا في سويسرا السفير فقط لوحد بتكلفة 10000 عشرة آلاف فرنك سويسري يوميا
وقد سعى رعاه الله هذا السفير الأمير إلى إنهاء عقود الموظفين بحجة إحلال الوظائف مكان السويسرييين أن يستلمها سعوديون
اوانتم كم مرتباتكم ايها الذباب اكيد اكيد فتات وتفله ما تكفي الوحد منكم سهرة ليلة في ديسكو سلمان .