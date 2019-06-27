مبالغ خيالية تصرفها المملكة شهرياً على العناية بالملك سلمان ومصاريف سهراته دون الرحلات تفوق “400” مليون ريال

كشف حساب شهير على “تويتر”، معلومات عن الفريق الطبي الذي أوكل له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مهمة الاعتناء بوالده الملك سلمان بن عبدالعزيز وعلاجه، إضافة إلى هوية “فريق البلوت” الذي يرافق الملك في جلسات الترفيه اليومية.

وقال حساب “العهد الجديد” المعروف عنه تسريباته الاعلامية من داخل الديوان الملكي السعودي، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”، إن الفريق المكلف بالعناية الطبية بالملك سلمان، من (الاهتمام بملابسه، قص أظافره، الاهتمام ببشرته ولون شاربه وشعره)، يتألف من 5 أشخاص، يُديرهم (محمد بن صالح بن عاطف)، مشيراً إلى أن الواحد منهم يتلقى راتبا شهريا 100 ألف ريال، أي بمعنى آخر، تكلفة العناية بمظهر الملك (استشاريا) تتجاوز 600 ألف شهريا.!

يتألف الفريق المكلف بالعناية بالملك، (الاهتمام بملابسه، قص أظافره، الاهتمام ببشرته ولون شاربه وشعره)، من 5 أشخاص، يُديرهم (محمد بن صالح بن عاطف)، يتلقى الواحد منهم راتبا شهريا 100 ألف ريال .. بمعنى آخر، تكلفة العناية بمظهر الملك (استشاريا) تتجاوز 600 ألف شهريا. — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 26, 2019

وأوضح “العهد الجديد” أن الفريق الطبي للملك يتألف من 9 أطباء، 5 منهم أجانب، ويشرف الدكتور صالح بن علي القحطاني على هذا الفريق.

وأشار إلى أن التكلفة الشهرية للعيادة الملكية تتجاوز 20 مليون ريال، بمعنى آخر، كان الملك باستطاعته بناء أفضل مستشفيات العالم من تكلفة عيادته الملكية وحدها، لكنهم لا يفعلوها لكم!

يتألف الفريق الطبي للملك من 9 أطباء، 5 منهم أجانب. يشرف الدكتور صالح بن علي القحطاني على هذا الفريق، وتتجاوز التكلفة الشهرية للعيادة الملكية 20 مليون ريال. بمعنى آخر، كان الملك باستطاعته بناء أفضل مستشفيات العالم من تكلفة عيادته الملكية وحدها، لكنهم لا يفعلوها لكم😜 — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 26, 2019

وكشف “العهد الجديد” عن بيانات الأطباء (الأجانب) في العيادة الملكية للملك سلمان.. وهم على النحو التالي

كورتيش باول، مدير الخدمات الطبية، 400 ألف ريال

ستيفن ماسون، استشاري طب الطوارئ، 370 ألف ريال

جيمس سبورل، اخصائي علاج طبيعي، 330 ألف ريال

فرانك وليام بيرسك، اخصائي تمريض، 300 ألف ريال

رينالدو فلاكول، اخصائي تمريض، 300 ألف ريال

بيانات الأطباء (الأجانب) في العيادة الملكية:

كورتيش باول، مدير الخدمات الطبية، 400 ألف ريال

ستيفن ماسون، استشاري طب الطوارئ، 370 ألف ريال

جيمس سبورل، اخصائي علاج طبيعي، 330 ألف ريال

فرانك وليام بيرسك، اخصائي تمريض، 300 ألف ريال

رينالدو فلاكول، اخصائي تمريض، 300 ألف ريال — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 26, 2019

ولفت إلى أن الفريق المرافق للملك في رحلاته الداخلية والخارجية، يتكون من “100” شخصية بارزة، (عدا الحراسات والخدم والأخوياء)، وهم من تشكيلات وتصنيفات مختلفة، يلزموه طيلة سفره، وأحيانا يصطحب أحد هؤلاء أشخاص آخرين، يصرفون جميعهم عشرات الملايين في الرحلة الواحدة وقد تصل مئات.

يتكون الفريق المرافق للملك في رحلاته الداخلية والخارجية من 100 شخصية بارزة، (عدا الحراسات والخدم والأخوياء)، وهم من تشكيلات وتصنيفات مختلفة، يلزموه طيلة سفره، وأحيانا يصطحب أحد هؤلاء أشخاص آخرين، يصرفون جميعهم عشرات الملايين في الرحلة الواحدة وقد تصل مئات. — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 26, 2019

وقال “العهد الجديد” إن تكاليف رحلات الملك الداخلية، تتجاوز عشرات الملايين في الغالب، وتصل رحلاته الخارجية إلى مئات الملايين، أما العطل وسفرات السياحة التي يقضيها في طنجة على سبيل المثال، فتصل إلى أرقام خيالية، (سفرته الماضية إلى طنجة تجاوزت تكلفتها 200 مليون).

تتجاوز تكاليف رحلات الملك الداخلية عشرات الملايين في الغالب، وتصل رحلاته الخارجية إلى مئات الملايين، أما العطل وسفرات السياحة التي يقضيها في طنجة على سبيل المثال، فتصل إلى أرقام خيالية، (سفرته الماضية إلى طنجة تجاوزت تكلفتها 200 مليون) — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 26, 2019

وكشف “العهد الجديد” عن هوية ما قال “أخوياء الملك” أي فريق البلوت، الذين يتنقلون معه بشكل ثابت أينما ذهب تقريبا وهم (محمد العريني (مديراً للأخوياء)، فيصل السديري، تركي القحطاني، محمد السبيعي، خالد بن سبعان، محمد أكبر، منصور عبدالرحمن، ويشاركهم أحياناً، تركي الحمد، عثمان العمير، سالم القحطاني).!

أخوياء الملك، فريق البلوت، الذين يتنقلون معه بشكل ثابت أينما ذهب تقريبا:

محمد العريني (مديراً للأخوياء)، فيصل السديري، تركي القحطاني، محمد السبيعي، خالد بن سبعان، محمد أكبر، منصور عبدالرحمن، ويشاركهم أحياناً، تركي الحمد، عثمان العمير، سالم القحطاني — العهد الجديد (@Ahdjadid) June 26, 2019

وأشار الحساب الشهير إلى أن الأخوياء يتلقون مخصصات تصل 75 ألف ريال، إضافة إلى امتيازات وأعطيات آخرى، في حين تتجاوز تكلفة سهرات الملك وجلسات البلوت (وحدها) شهريا 25 مليون ريال، وتصل مجمل مصاريف الملك شهريا، (في حال لا توجد رحلات داخلية أو خارجية)، 350-400 مليون ريال، (عدا الموظفين الأمنيين والعسكريين)!