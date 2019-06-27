فنانة مصرية شهيرة تسخر من “عذاب القبر”: سيبوني اتحاسب مرة واحدة بس مع ربنا

أبدت الفنانة المصرية، ناهد السباعي، امتعاضها الشديد من الهجوم الذي تعرضت له بسبب صور نشرتها.

ونشرت الفنانة ناهد السباعي صورة لنفسها أثناء قضاء إجازة الصيف، حيث أظهرت الصورة ساقها كامل ، وسط غضب شديد من متابعيها.

وقال أحد متابعي السباعي : “لا عيب شنه النومه ربي يهدينا ويهديك تذكري عذاب القبر”،

وردت “ناهد السباعي على كلام المغرد: “والنبي يا جماعة أي نقد بناء أرجوكم لكن حساب الملكين ده مش طبيعي، سيبوني اتحاسب مرة واحدة بس مع ربنا”.