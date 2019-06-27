هند السباعي
حياتنا

فنانة مصرية شهيرة تسخر من “عذاب القبر”: سيبوني اتحاسب مرة واحدة بس مع ربنا

كتب وطن
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أبدت الفنانة المصرية، ناهد السباعي، امتعاضها الشديد من الهجوم الذي تعرضت له بسبب صور نشرتها.

ونشرت الفنانة ناهد السباعي صورة لنفسها أثناء قضاء إجازة الصيف، حيث أظهرت الصورة ساقها كامل ، وسط غضب شديد من متابعيها.

وقال أحد متابعي السباعي : “لا عيب شنه النومه ربي يهدينا ويهديك تذكري عذاب القبر”،

وردت “ناهد السباعي على كلام المغرد: “والنبي يا جماعة أي نقد بناء أرجوكم لكن حساب الملكين ده مش طبيعي، سيبوني اتحاسب مرة واحدة بس مع ربنا”.

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