فنانة مصرية تفوقت على فيفي عبده وحصلت على لقب “الأم المثالية” وتفاخرت: انا صاحبة صورة الفستان العريان من الصدر!

أثارت الفنانة المصرية، رحاب الجمل، جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها الحصول على لقب (الأم المثالية) لعام 2019، الامر الذي وجه للحكومة انتقادات واسعة لتجاهل أمهات كثيرات وحصول فنانة مثيرة للجدل على هذا اللقب.

وثارت الفنانة غاضبة من موجة الانتقادات التي لاحقتها بعد حصولها على لقب “الأم المثالية”، وكتبت على صفحتها على موقع “فيسبوك”، قائلة :” ايوة انا الام المثالية.. وايوة ابني ( ادهم مدحت الشريف ) هو الطالب المحترم بشهادة اساتذته ✌شكرا ابني اللي باجتهادك وباخلاقك واحترامك وصلتني لاثمي لقب”.

وأضافت”: وايوة انا صاحبة الصورة القديمة بالفستان العريان من الصدر وايوة الصورة حقيقية مش فوتوشوب وانا بلبس عريان ، لكن كمان انا اللي ربيت الراجل ده واهتميت بيه وعلمته احسن تعليم وانا اللي ضحيت بشغلي ورفضت مسلسلات وافلام علشان اتفرغ لرعايته واقف بجانبه في اهم مرحلة انتقالية صعبه اي ابن محتاج امه فيها تكون جنبه وتحتويه لكن انت يللي بتتريق عملت ايه ؟ كنت كاذب ومضلل وطلعت لي صورة قديمة من مهرجان اسكندرية مالهاش دعوة بالحدث الحالي”.

وواصلت الفنانة المصرية”: ويا تري انت عملت ايه لاولادك سيبتهم وداير تغل عليا وعلي غيري ونسيت تاخد بالك من اولادك علشان كدا متضايقين قوي …هات لنا مامتك نكرمها ونعطيها الام المثالية بس تقولنا ربيتك ازاي وعلمتك ايه ؟! لو انت كنت في حالك ومحترم ونافع للمجتمع كانت امك اخدت الام المثالية ….ولو انتي كنتي ربيتي اولادك صح واهتميتي بيهم وعلمتيهم يكونوا رجال محترمين نافعين لنفسهم ولغيرهم ولبلدهم كنتي اخدتي الام المثالية😏 … الام المثالية مش شهادة بناخدها من مؤسسة لكن هي شهادة بيسجلها مستقبل اولادنا واخلاقهم الحميدة ونفعهم للمجتمع …….بطلوا حقد وغل بقي ، ولا اقولكوا لا بلاش خلاص ماتبطلوا حقد ولا غل بل بالعكس زيدوا الرغي وافضلوا سفوا عليا وزودوا الهبد اه والنبي زودوا الهبد وطلعوني ترند انا عايزة اطلع ترند بالله عليكوا طلعوني ترند ههههههه 😂 هما اللي طلعوا ترند احسن مني”.

واختتمت :” لو انا وقفت احدف طوب علي كل كلب عوا عليا ماكنتش مشيت ولا خطوة للامام “, #رحاب #الام #المثالية”.

