“شاهد” محللو قناة “السعودية 24” الممولة من الديوان يثيرون سخرية واسعة: من يدعم حماس ماليا؟

تناقل ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار سخرية واسعة، من محللي قناة “السعودية 24” الممولة من الديوان الملكي السعودي ويديرها المرتزق الجزائري أنور مالك، بسبب تناقض تصريحات وآراء هؤلاء المحللين بشكل فضح كذبهم الهادف لتشويه خصوم ولي العهد محمد بن سلمان.

ويظهر المقطع المتداول 3 محللين على ذات القناة بحلقات مختلفة، تناقضت آرائهم بشأن حركة حماس الفلسطينية ومن يدعمها ماليا، ما جعلهم محط سخرية واسعة.

ثلاثة محلّلين، في قناة @Saudi_24:

عدنان محمد: #السعودية دعمت #حماس مالياً.

محمد العوين: #قطر هي التي موّلت "حماس"، وساعدت على تأسيسها، بل ربما هي التي أسّستها عام 1987 (يعني إبّان عهد الشيخ خليفة بن حمد)!

المذيع: "حماس" إرهابية!

تركي القبلان: "حماس" صهيونية!#قناة_أشياء_لا_تُصدّق pic.twitter.com/WludIeSjw7 — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) June 27, 2019

المحلل السياسي عدنان محمد، أكد أن السعودية هي دعمت حماس ماليا وقدمت الدعم للشيخ أحمد ياسين.

بينما ظهر محمد العوين على نفس القناة يهاجم قطر ويتهمها بأنها هي التي موّلت “حماس”، وساعدت على تأسيسها، بل ربما هي التي أسّستها عام 1987.. حسب قوله.

ليخرج محلل المحلل الثالث تركي القبلان ويصرح بأن حماس صهيوينة عندما سأله المذيع: هل يمكن أن نقول “حماس” إرهابية.

يشار إلى أن قناة “السعودية 24” قناة يديرها الديوان الملكي السعودي ويدعمها بسخاء، وتضم حزمة من الأقلام والأبواق المأجورة يديرها الكاتب الجزائري أنور مالك لمهاجمة خصوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وشيطنتهم.