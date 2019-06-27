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“شاهد” محللو قناة “السعودية 24” الممولة من الديوان يثيرون سخرية واسعة: من يدعم حماس ماليا؟

كتب خاص "وطن"
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تناقل ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا أثار سخرية واسعة، من محللي قناة “” الممولة من الديوان الملكي السعودي ويديرها المرتزق الجزائري أنور مالك، بسبب تناقض تصريحات وآراء هؤلاء المحللين بشكل فضح كذبهم الهادف لتشويه خصوم ولي العهد محمد بن سلمان.

ويظهر المقطع المتداول 3 محللين على ذات القناة بحلقات مختلفة، تناقضت آرائهم بشأن حركة حماس الفلسطينية ومن يدعمها ماليا، ما جعلهم محط سخرية واسعة.

المحلل السياسي عدنان محمد، أكد أن هي دعمت حماس ماليا وقدمت الدعم للشيخ أحمد ياسين.

بينما ظهر محمد العوين على نفس القناة يهاجم ويتهمها بأنها هي التي موّلت “حماس”، وساعدت على تأسيسها، بل ربما هي التي أسّستها عام 1987.. حسب قوله.

ليخرج محلل المحلل الثالث تركي القبلان ويصرح بأن حماس صهيوينة عندما سأله المذيع: هل يمكن أن نقول “حماس” إرهابية.

يشار إلى أن قناة “السعودية 24” قناة يديرها الديوان الملكي السعودي ويدعمها بسخاء، وتضم حزمة من الأقلام والأبواق المأجورة يديرها الكاتب الجزائري أنور مالك لمهاجمة خصوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وشيطنتهم.

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  1. شعبوي يقول

    هؤلاء ليسوا بمحللين ولا خبراء هؤلاء مجمعة من الدواب..والبهائم ..اجلكم الله..كما هم سادتهم وساستهم أوصلوا الأمة إلى ما وصلت إليه من هوان وذلة

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  2. ابوعمر يقول

    حماس يمولها ربها ….فهل تعترضون يا خنازير آل سعود…؟

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