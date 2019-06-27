أمجد طه
أمجد طه
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“شاهد” المرتزق أمجد طه يتطاول على علا الفارس بعد سخريتها من “دعاء المطلقات” الذي أطلقه على الحوثيين

كتب خاص "وطن"
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أثار المرتزق الأحوازي الموالي للسعودية ، سخرية واسعة، خلال استضافته على قناة “الاخبارية” للتعليق على الأحداث السياسية المتسارعة في المنطقة، وقصف الحوثي المستمر يومياً للأراضي .

وظهر أمجد طه، حسب ما رصدت “وطن” على القناة الاخبارية السعودية، وهو مبتسماً معلقاً على صواريخ الحوثي التي استهدفت المملكة مؤخراً بالقول ” أقولها وباللهجة الجنوبية لكل من يعادي المملكة العربية السعودية، والحوثي تحديدًا ” نقول لهم: (جعلكم الساحق الماحق والبلاء المتلاحق اللي يسحقك ويمحقك ووين ما تروح يلحقك وجعلك النار والعار والمصايب الكبار).!

وعلق المهندس سلطان الطيار على دعاء أمجد طه المثير للجدل قائلاً :” هذا النوع من الدفاع هراء يثير السخرية فالردود والظهور على القنوات يتطلب المعرفة وقوة الحجة والأسلوب الحضاري ويظهر أن أمجد طه بحث عن هجاء فوجد دعاء (طليقة على طليقها) فاستخدمه في السياق السياسي وهذه مشكلة الاستيراد!

ومن جانبها سخرت الاعلامية الأردنية علا الفارس من دعاء أمجد طه، وقالت في تغريدة رصدتها “وطن”، “الإيراني أمجد طه ..رئيس مركز  مدري ايش للدراسات والأبحاث في بريطانيا ..  ولا تستبعد ان يكون مقر المركز ..كراج بيته “.

وأثار ردها غضب أمجد طه الذي سارع للرد عليها قائلاً:” زعلانه لأني أدعي على الحوثي يد إيران في اليمن كما هي حماس يد إيران في غزة؟ أم زعلانة لأني أفخر بزيي العربي في كل مكان وارتديه وانا في لندن ولا اتلون مع تغيير القناة؟ اما حديثك عن الكراج …انتِ ابخص بعلوم الكراجات ودخول السيارات الفاخره فيه! “.!

وأطلق أمجد طه ذباغبه الالكتروني للتطاول على الاعلامية الأردنية، وشمتها بأقذع الالفاظ كما رصدت “وطن” من تغريدات صاحبت سخريتها من الاعلامي الايراني المرتزق.

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  1. ون وني يقول

    زعلانه لأني أدعي على الحوثي يد إيران في اليمن كما هي حماس يد إيران في غزة؟

    ■أم زعلانة لأني أفخر بزيي العربي في كل مكان وارتديه وانا في لندن ولا اتلون مع تغيير القناة؟

    ●اما حديثك عن الكراج …انتِ ابخص بعلوم الكراجات ودخول السيارات الفاخره فيه!#امجد_طه
    هههههههههههههههههههههههههههههههه
    كتمها بالصحيح

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  2. وبيران يقول

    ياناس ياهووووو
    ارحمونا من اخبار الناقصات

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  3. باي باي يقول

    علا الفارس بعد طردها من ال ام بي سي تبحث الان عن من يحتويها ومن شروط ذلك الاحتواء أن تبداء بالنباح وتثبت قوة نباحها

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