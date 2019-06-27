“شاهد” المرتزق أمجد طه يتطاول على علا الفارس بعد سخريتها من “دعاء المطلقات” الذي أطلقه على الحوثيين

أثار المرتزق الأحوازي الموالي للسعودية أمجد طه، سخرية واسعة، خلال استضافته على قناة “الاخبارية” السعودية للتعليق على الأحداث السياسية المتسارعة في المنطقة، وقصف الحوثي المستمر يومياً للأراضي السعودية.

وظهر أمجد طه، حسب ما رصدت “وطن” على القناة الاخبارية السعودية، وهو مبتسماً معلقاً على صواريخ الحوثي التي استهدفت المملكة مؤخراً بالقول ” أقولها وباللهجة الجنوبية لكل من يعادي المملكة العربية السعودية، والحوثي تحديدًا ” نقول لهم: (جعلكم الساحق الماحق والبلاء المتلاحق اللي يسحقك ويمحقك ووين ما تروح يلحقك وجعلك النار والعار والمصايب الكبار).!

وعلق المهندس سلطان الطيار على دعاء أمجد طه المثير للجدل قائلاً :” هذا النوع من الدفاع هراء يثير السخرية فالردود والظهور على القنوات يتطلب المعرفة وقوة الحجة والأسلوب الحضاري ويظهر أن أمجد طه بحث عن هجاء فوجد دعاء (طليقة على طليقها) فاستخدمه في السياق السياسي وهذه مشكلة الاستيراد!

هذا النوع من الدفاع هراء يثير السخرية فالردود والظهور على القنوات يتطلب المعرفة وقوة الحجة والأسلوب الحضاري ويظهر أن @amjadt25 بحث عن هجاء فوجد دعاء طليقة على طليقها فاستخدمه في السياق السياسي وهذه مشكلة الاستيراد pic.twitter.com/DrzEf8Wp9V — م. سلطان الطيار (@SMTayyar) June 25, 2019

تبغون الحقيقة ورب البيت يوم سمعته وهو يدعي بهذا الدعاء اني استحيت 😔 — حاتم (@yaqyaq39) June 26, 2019

ومن جانبها سخرت الاعلامية الأردنية علا الفارس من دعاء أمجد طه، وقالت في تغريدة رصدتها “وطن”، “الإيراني أمجد طه ..رئيس مركز مدري ايش للدراسات والأبحاث في بريطانيا .. ولا تستبعد ان يكون مقر المركز ..كراج بيته “.

الإيراني أمجد طه ..رئيس مركز مدري ايش للدراسات والأبحاث في بريطانيا .. ولا تستبعد ان يكون مقر المركز ..كراج بيته .. pic.twitter.com/O09ojPbmsB — Ola Al Fares (@OlaAlfares) June 26, 2019

وأثار ردها غضب أمجد طه الذي سارع للرد عليها قائلاً:” زعلانه لأني أدعي على الحوثي يد إيران في اليمن كما هي حماس يد إيران في غزة؟ أم زعلانة لأني أفخر بزيي العربي في كل مكان وارتديه وانا في لندن ولا اتلون مع تغيير القناة؟ اما حديثك عن الكراج …انتِ ابخص بعلوم الكراجات ودخول السيارات الفاخره فيه! “.!

زعلانه لأني أدعي على الحوثي يد إيران في اليمن كما هي حماس يد إيران في غزة؟



■أم زعلانة لأني أفخر بزيي العربي في كل مكان وارتديه وانا في لندن ولا اتلون مع تغيير القناة؟



●اما حديثك عن الكراج …انتِ ابخص بعلوم الكراجات ودخول السيارات الفاخره فيه!#امجد_طه pic.twitter.com/QLsBVTXVU2 — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) June 26, 2019

وأطلق أمجد طه ذباغبه الالكتروني للتطاول على الاعلامية الأردنية، وشمتها بأقذع الالفاظ كما رصدت “وطن” من تغريدات صاحبت سخريتها من الاعلامي الايراني المرتزق.

اشفق عليها علا الفارس وأمثالها اضاعت خط الرجعه نهائياً .. كلها اشهر او أيام .. وتبحث عن عودة ولن تجد قطعت كل الطرق .. — #MBS💚Sarah (@soso_ghamd) June 26, 2019