“شاهد” اقتحام سفارة البحرين في بغداد ورفع العلم الفلسطيني على سطحها ردا على متصهيني العرب

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع، اقتحام العشرات سفارة البحرين في بغداد مساء الخميس ورفعوا العلمين العراقي والفلسطيني بعد إنزال العلم البحريني.

وأظهرت لقطات فيديو بثها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حشودًا من المتظاهرين يحملون الأعلام الفلسطينية متجمهرين حول السفارة وبعضهم متسور جدران السفارة، وقال معلقون في الفيديو إنه تم إنزال العلم البحريني من فوق مبنى السفارة.

وكانت الخارجية العراقية قد أعلنت عدم مشاركتهفي ورشة “السلام من أجل الازدهار” التي تقام في البحرين أواخر الشهر الجاري بدعوة أمريكية، مؤكدا تمسكه بموقفه الثابت إزاء القضية الفلسطينية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في تصريحات سابقة له إن “العراق لن يشارك في مؤتمر البحرين، وذلك يعود لموقفه الثابت من القضية الفلسطينية، وهو حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الموحدة وعاصمتها القدس الشريف، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف”

وأعلنت كل من واشنطن والمنامة في بيان مشترك الشهر الماضي عقد ورشة اقتصادية في المنامة يومي 25 و26 حزيران/يونيو للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، ما اعتبره مراقبون بمثابة خطوة أولى لتنفيذ خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن”.