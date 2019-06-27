سياسي سعودي: فتح عُمان سفارة لها برام الله اعتراف منها بإسرائيلية القدس والفلسطينيون “سذج” احتفلوا بالقرار الخبيث
زعم مغرد وسياسي سعودي معروف أن خطوة سلطنة عمان بافتتاح سفارة لها في مدينة رام الله، هو خيانة وقرار خبيث من السلطنة واعتراف منها بأن القدس مدينة إسرائيلية، ما عرضه لهجوم عنيف جدا من قبل النشطاء العُمانيين.
السياسي السعودي غازي المالكي دون في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:” عُمان أعلنت فتح سفارة في فلسطين وعلى خطاها قطر، والخونة الفلسطينيين ومن خلفهم السذج يباركون ويحتفلون بهذا القرار الخبيث”
وزعم “المالكي” أن افتتاح عُمان لسفارة في فلسطين بمدينة رام الله، هو بمثابة اعتراف منها بأن القدس مدينة إسرائيلية، حسب ما أعلنه البيت الأبيض وفتح سفارتهم بالقدس وبعض من دول الغرب.
وشن عُمانيون بتويتر هجوما حادا على غازي المالكي، وكتب أحدهم ردا على مزاعمه:”فتح السفارة هي صفعة في وجه مشروعكم مشروع صفقة القرن، ومن عرقل التوجه العماني لفتح سفارات في القدس الشرقية غير دولكم يا تعبان”
وأفحمه آخر:”هذه رغبة الجانب الفلسطيني مقر وموقع السفارة يتم تحديده من الدولة صاحبة الأرض والسيادة.”
من جانبه رد عليه المغرد العُماني الشهير تحت حساب “الشاهين” ساخرا:” هناك تعابير أفضل للخيانة تصلح للاستشهاد بمقارنتك هذه التي أسقطتها على عمان وقطر زورا. جهلاً منك بسياستها لعدم إدراكك بـ(شغل الكبار)”
وألجمه “الشاهين” بإشارته لعلاقات السعودية مع المحتل:”عمان لم تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاستخدام اجوائها لقصف مفاعل اوزيراك العراقي في بداية الثمانينات”
وتابع:”عمان لم تتعهد بمنح إسرائيل الدعم في حال قررت أن تهاجم المفاعلات الإيرانية ومناجم اليورانيوم والبلوتونيوم، عمان لم تشتري القنابل المحمولة جوا من إسرائيل بعد رفض بيعها لكم”
وأضاف:”لذا عليك باعادة بعض حساباتك عندما تشكك في نزاهة الموقف العماني تجاه القضية الفلسطينية. فهو فوق مستوى الشك و الريبة. والأحداث تشهد”
ووجه مغرد آخر سؤالا محرجا للسياسي السعودي قال فيه:”من أعلن عن القدس عاصمة لإسرائيل ذهبتم بالإجماع به لتمرير صفقة القرن، أنتم من صنفتم حركات المقاومة إرهابية، للتقرب لإسرائيل من الخائن؟!!!”
وفي الوقت الذي استضافت فيه العاصمة البحرينية مؤتمراً لمناقشة الجوانب الاقتصادية لـ”صفقة القرن” الأمريكية التي يرفضها الفلسطينيون، ويروا فيها تآمراً على قضيتهم لإنهائها وتصفيتها بتواطئٍ عربيّ، اتخذت سلطنة عمان قراراً استثنائياً جديداً يخصّ علاقاتها بالشعب الفلسطيني.
وأعلنت وزارة الخارجية العُمانية، أمس الأربعاء، أن السلطنة قررت فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة.
وذكرت أنّ وفداً من وزارة الخارجية سيتوجه الى مدينة رام الله بالضفة الغربية لمباشرة إجراءات فتح السفارة.
وأكدت الخارجية العُمانية أن هذا القرار يأتي استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق.
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