سياسي سعودي: فتح عُمان سفارة لها برام الله اعتراف منها بإسرائيلية القدس والفلسطينيون “سذج” احتفلوا بالقرار الخبيث

زعم مغرد وسياسي سعودي معروف أن خطوة سلطنة عمان بافتتاح سفارة لها في مدينة رام الله، هو خيانة وقرار خبيث من السلطنة واعتراف منها بأن القدس مدينة إسرائيلية، ما عرضه لهجوم عنيف جدا من قبل النشطاء العُمانيين.

السياسي السعودي غازي المالكي دون في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:” عُمان أعلنت فتح سفارة في فلسطين وعلى خطاها قطر، والخونة الفلسطينيين ومن خلفهم السذج يباركون ويحتفلون بهذا القرار الخبيث”

عُمان اعلنت فتح سفارة في فلسطين وعلى خطاها قطر .



والخونة الفلسطينيين ومن خلفهم السذجة يباركون ويحتفلون بهذا القرار الخبيث



عُمان سوف تفتح سفارة في فلسطين بمدينة ( رام الله ) وبكذا تعترف بان القدس مدينة اسرائيلية .

حسب ما اعلنه البيت الابيض وفتح سفارتهم بالقدس وبعض من دول الغرب — ghazialmalki (@GhKhaloodi3274) June 27, 2019

وزعم “المالكي” أن افتتاح عُمان لسفارة في فلسطين بمدينة رام الله، هو بمثابة اعتراف منها بأن القدس مدينة إسرائيلية، حسب ما أعلنه البيت الأبيض وفتح سفارتهم بالقدس وبعض من دول الغرب.

وشن عُمانيون بتويتر هجوما حادا على غازي المالكي، وكتب أحدهم ردا على مزاعمه:”فتح السفارة هي صفعة في وجه مشروعكم مشروع صفقة القرن، ومن عرقل التوجه العماني لفتح سفارات في القدس الشرقية غير دولكم يا تعبان”

فتح السفارة هي صفعة في وجه مشروعكم مشروع صفقة القرن

من كذا انته زرمان وزعلان

ومن عرقل التوجه العماني لفتح سفارات في القدس الشرقية غير دولكم يا تعبان — كاليميرو (@5E9k3bGLusnu0d8) June 27, 2019

وأفحمه آخر:”هذه رغبة الجانب الفلسطيني مقر وموقع السفارة يتم تحديده من الدولة صاحبة الأرض والسيادة.”

هذه رغبة الجانب الفلسطيني ، مقر وموقع السفارة يتم تحديده من الدولة صاحبة الأرض والسيادة… — 00:07 ▶️ (@Wudaami) June 27, 2019

من جانبه رد عليه المغرد العُماني الشهير تحت حساب “الشاهين” ساخرا:” هناك تعابير أفضل للخيانة تصلح للاستشهاد بمقارنتك هذه التي أسقطتها على عمان وقطر زورا. جهلاً منك بسياستها لعدم إدراكك بـ(شغل الكبار)”

مرحبا غازي

بداية نشد على إزرك ونشجعك على الاستمرار في برنامج د. نيوتريشن وعسى أن تستفيد وتحلّق كالفراشة الجميلة.

ثانيا،، هناك تعابير أفضل للخيانة تصلح للاستشهاد بمقارنتك هذه التي أسقطتها على عمان وقطر زورا. جهلاً منك بسياستها لعدم إدراكك بـ(شغل الكبار) https://t.co/MV4vhFdhgS — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 27, 2019

وألجمه “الشاهين” بإشارته لعلاقات السعودية مع المحتل:”عمان لم تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاستخدام اجوائها لقصف مفاعل اوزيراك العراقي في بداية الثمانينات”

وتابع:”عمان لم تتعهد بمنح إسرائيل الدعم في حال قررت أن تهاجم المفاعلات الإيرانية ومناجم اليورانيوم والبلوتونيوم، عمان لم تشتري القنابل المحمولة جوا من إسرائيل بعد رفض بيعها لكم”

– عمان لم تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لاستخدام اجوائها لقصف مفاعل اوزيراك العراقي في بداية الثمانينات

– عمان لم تتعهد بمنح إسرائيل الدعم في حال قررت أن تهاجم المفاعلات الإيرانية ومناجم اليورانيوم والبلوتونيوم

– عمان لم تشتري القنابل المحمولة جوا من إسرائيل بعد رفض 🇿🇦 بيعها لكم — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 27, 2019

وأضاف:”لذا عليك باعادة بعض حساباتك عندما تشكك في نزاهة الموقف العماني تجاه القضية الفلسطينية. فهو فوق مستوى الشك و الريبة. والأحداث تشهد”

– عمان لم تشتري من إسرائيل منصات Cyber intelligence – Lawful interception لتسخدمها على مواطنيها

– لازالت مسقط عاصمة عمان ولم ولن تنتقل لابوظبي كغيرها

لذا عليك باعادة بعض حساباتك عندما تشكك في نزاهة الموقف العماني تجاه القضية الفلسطينية. فهو فوق مستوى الشك و الريبة. والأحداث تشهد — الشاهين🦅 (@_FALCON_01) June 27, 2019

ووجه مغرد آخر سؤالا محرجا للسياسي السعودي قال فيه:”من أعلن عن القدس عاصمة لإسرائيل ذهبتم بالإجماع به لتمرير صفقة القرن، أنتم من صنفتم حركات المقاومة إرهابية، للتقرب لإسرائيل من الخائن؟!!!”

وفي الوقت الذي استضافت فيه العاصمة البحرينية مؤتمراً لمناقشة الجوانب الاقتصادية لـ”صفقة القرن” الأمريكية التي يرفضها الفلسطينيون، ويروا فيها تآمراً على قضيتهم لإنهائها وتصفيتها بتواطئٍ عربيّ، اتخذت سلطنة عمان قراراً استثنائياً جديداً يخصّ علاقاتها بالشعب الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الخارجية العُمانية، أمس الأربعاء، أن السلطنة قررت فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة.

وذكرت أنّ وفداً من وزارة الخارجية سيتوجه الى مدينة رام الله بالضفة الغربية لمباشرة إجراءات فتح السفارة.

وأكدت الخارجية العُمانية أن هذا القرار يأتي استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق.