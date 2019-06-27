رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار لـ”قناة إسرائيلية”: نحن جميعاً نعيش في كوكب صغير وبارد!

أثار رجل الأعمال الاماراتي، محمد العبار، مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة شركة “إعمار” العقارية، سخرية واسعة، عندما ظهر وهو يتحدث مع مراسلة قناة “كان” الاسرائيلية، على هامش مؤتمر البحرين الذي عقد في المنامة.

وردَّ “العبار” على سؤال “ماذا يمكنه القول اليوم للجمهور الإسرائيلي؟”، قائلاً خلال المقابلة: “نحن نعيش جميعاً في الكوكب الصغير البارد ذاته. لدينا واجبات تجاه العائلات، واجبات نحو المجتمعات التي نعيش فيها، واجبات تجاه جيراننا وتجاه العالم”.



وكان العبار قد قدم برفقة ستيفن شوارزمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة “بلاكستون”، وجهات نظريهما للمستقبل، في جلسة نقاشية ضمن مؤتمر البحرين، بعد خطاب ألقاه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره والمشرف الأول على “صفقة القرن”.