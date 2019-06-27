داعية سعودي أعلن صهيونيته على الملأ: اليهود أرحم وأحب لنا من الفلسطينيين الذين لم نجد منهم سوى الشر “قاتلهم الله”
شن ناشطون بموقع التواصل تويتر هجوما حادا على الداعية السعودي الدكتور ماجد الفهد، خطيب جامع أبو بكر في المدينة، وعضو هيئة تدريس في جامعة المدينة، بعد مهاجمته للفلسطينيين وزعمه أن اليهود أقرب له منهم ودعوته عليهم بالفناء.
الداعية السعودي المتصهين دون في تغريدته المثيرة للجدل والتي رصدتها (وطن) ما نصه:” بعد السلام مع اسرائيل نستطيع دخولها والذهاب للعاصمة الاسرائيلية للصلاة في الأقصى”
وتابع في وصلة ردح:” متأكد ان اليهود سيكونون أرحم واحب لنا من الفلسطينيين الذين لم نجد منهم سوا الشر قاتلهم الله وسلط عليهم من لا يرحمهم، شعب منبعه القذارة والانحلال والانحطاط”
كما وصف الداعية السعودي المتصهين قطر وفلسطين وتركيا بأنهم “أنجس ما خلق ربي” في وصلة تطاول قوبلت بهجوم عنيف.
الأكاديمي الفلسطيني الدكتور صالح الرقب، رد على الداعية المتصهين بقوله:” أقسم بالله حرام على أمثالك أن يكون أستاذاً جامعياً في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصلح بامتياز أن تكون حاخاماً في جامعة بن غوريون بتل الربيع.”
وتابع:” اللهم طهر مدينة رسولك عليه السلام من هذا وأمثاله.”
ومنذ صعود نجم ولي العهد محمد بن سلمان -في يونيو/حزيران 2017- بدأ الحديث المباشر والعلني عن التطبيع، ونحا بعض المثقفين المحسوبين على السلطة إلى تفكيك المقاربات السابقة للتطبيع، وإحالة أسباب الصراع العربي الإسرائيلي إلى “العقدة النفسية”، وهي المقاربة نفسها التي اعتمدها الرئيس الراحل أنور السادات في زيارة القدس في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1977، ثم توقيع اتفاقية كامب ديفيد في سبتمبر/أيلول 1978.
واشتهرت تدوينات وتغريدات لإعلاميين كتاب من أمثال أحمد الفراج، ومحمد آل شيخ، وعبد الرحمن الراشد الذي دعا لإعادة النظر في مفهوم علاقات المملكة مع فلسطين وإسرائيل”.
وفي هذا السياق يجري دفع عدد من المشاهير من الإعلاميين وغيرهم، للإدلاء بموقفهم الداعم للتطبيع على وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف والفضائيات واعتباره أمرا طبيعيا، ومحاولة إقناع بعض العلماء والمشايخ و عدد من الدعاة المشهورين للتحدث بإيجابية عن إسرائيل والتطبيع معها، وتأسيس الجيوش الإلكترونية لدعم الموضوع والرد على الرافضين.
ويجري التركيز إعلاميا على تأثيم كل من تصدى لإسرائيل كالأنظمة القومية العربية و”اليسار الغوغائي” وحركات المقاومة الإسلامية والتركيز على أن العدو الحقيقي هو إيران وعلى فكرة أن “الفلسطينيين أنفسهم طبعوا فلماذا نمتنع نحن” وأن “لا فائدة من المعارك والنزاعات”.
عندما كنا نقول ان الحكومه يهوديه وان هناك يهود يعيشون بيننا ويتكلمون بلساننا ويدينون بدينا كذبا وبهاتنا ويتلاعبون بثرواتنا ومقدراتنا …لم يكن يصدقنا احد اطلاقا بل الكل كان يشيد بهاؤلاء اليهود ويتهمنا كشعب للجزيرة العربيه بالكسل وعدم المثابرة والتخلف والجهل ولكن الله سبحانه وتعالي اراد ان يكشف الصهاينة علي حقيقتهم وعلي رؤوس الاشهاد فلا تتعبوا انفسكم بسبهم او انتقادهم فهم يهود قولا وفعلا ودينا ووعملا لم يكونو في يوم من الايام عربا او مسلمين واستعدو للمرحلة القادمه الاشد ايلاما للمسلمين عامه وللعرب خاصة ويل للعرب من شر قد اقترب .فقد تحالف اليهود والنصاري والمجوس عليكم وليس لكم والله الا الثورة واستعادة امجادكم وحماية مقدساتكم ودينكم والا الفناء لكم .