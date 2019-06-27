جمال ريان: مصر تحول دورها في عهد السيسي من “هيرو يقود المنطقة إلى زيرو”

هاجم الإعلامي والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي معتبرا أن مصر تحولت في عهده من بطل كبير له ثقل ودور بارز بقيادة المنطقة إلى لا شيء.

وقال “ريان” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) إن مصر التي كانت تقود أصبحت مصر التي تقاد.

مصر التي كانت تقود ، اصبحت مصر التي تقاد ، تحول دورها في عهد السيسي من هيرو الى زيرو #مصر #الخليج #المغرب_العربي pic.twitter.com/VSOlryZFtR — جمال ريان (@jamalrayyan) June 27, 2019

وأضاف:”تحول دورها في عهد السيسي من هيرو الى زيرو”

وتساءل مذيع الجزيرة في تغريدة أخرى:”بعد تحييد وغياب وعجز مصر السيسي هل تؤيد التحالف بين ثلاث دول إسلامية إقليمية كبرى : السعودية ايران تركيا ؟”

بعد تحييد وغياب وعجز مصر السيسي ، هل تؤيد التحالف بين ثلاث دول إسلامية إقليمية كبرى : السعودية ايران تركيا ؟ #الخليج #السعودية #ايران #مصر #تركيا #المغرب_العربي — جمال ريان (@jamalrayyan) June 27, 2019

وسبق أن اشار مقال نشرته صحيفة “تايمز اليوم” أن ثورة ميدان التحرير في مصر عام 2011 إذا كانت تاريخية، فإن التاريخ قد نكص على عقبيه، فرئيس النظام عبد الفتاح السيسي يجرّ حاليا البلاد عميقا إلى ماضيها الاستبدادي.

وقال كاتب المقال ريتشارد سبنسر حينها، إن السيسي زعم عندما استولى على السلطة في 2013 أنه يريد حماية مكتسبات تلك الثورة من الإخوان المسلمين، وهو ما دفع بالمراقبين الأجانب آنذاك إلى وصف انقلاب السيسي بأنه “ثورة ثانية”.

لكن مجريات الأحداث منذ الانقلاب لم تقنع أحدا، ومن قال إن انقلاب السيسي هو عودة لحكم العسكر لم يكن خاطئا.

وأوضح سبنسر أن السيسي دمر الإخوان المسلمين وقضى على أي معارضة سياسية في الداخل وشجع الإعلام على الترويج لـ”عبادة الفرد”، وظل يصف نفسه بأنه “الأول والآخر”، ووضع سلطات أوسع في يد الدولة والشركات التي يديرها الجيش، وغيّر الدستور ليبقى في السلطة مدى الحياة.

وأضاف أن المنطقة من السعودية إلى سوريا -وبمساعدة البيت الأبيض- تشهد بعثا للحكم الاستبدادي الذي ثار الربيع العربي عليه.

وأشار إلى أن موقف أميركا سيساهم في سحق الإسلاميين، لكن ذلك سيكون على المدى القصير فقط، وأن فكرة أن هذا السحق سيقود إلى تبني المنطقة فكرا غربيا ما هي إلا أحلام يقظة.