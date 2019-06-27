تركي الحمد يلوم الفلسطينيين لرفضهم بيع أرضهم: ضيعتم فرصة كبرى بتعنتكم ورفض مؤتمر البحرين

شن الكاتب السعودي المقرب من الديوان الملكي تركي الحمد، هجوما حادا على الفلسطينيين ورفضهم للتطبيع مع إسرائيل والمشاركة في مؤتمر البحرين الممهد لصفقة القرن، متهما الفصائل الفلسطينية بأنها ضيعت فرصة كبيرة.

ولام “الحمد” المتصهين في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) الفلسطينيين قائلا :” أعتقد أن الفلسطينيين يضيعون فرصة كبرى برفض مبادرة مؤتمر المنامة، لتصبح حلقة في سلسلة الفرص الضائعة منذ أكثر من سبعين عاما”.

اعتقد أن الفلسطينيين يضيعون فرصة كبرى برفض مبادرة مؤتمر المنامة، لتصبح حلقة في سلسلة الفرص الضائعة منذ أكثر من سبعين عاما. بالطبع سيأتي من يتحدث عن المؤامرة وبيع القضية، وهو الأمر الذي جعلنا ندور في حلقة أيديولوجية مغلقة، وقد أن الأوان للخروج منها..خذ وطالب ولا تتعنت.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) June 26, 2019

وأضاف الحمد :” بالطبع سيأتي من يتحدث عن المؤامرة وبيع القضية، وهو الأمر الذي جعلنا ندور في حلقة أيديولوجية مغلقة، وقد أن الأوان للخروج منها.. خذ وطالب ولا تتعنت”.

وقوبلت تغريدة الكاتب السعودي برفض واستهجان كبيرين من قبل النشطاء والمغردين، وهاجمته الإعلامية الجزائرية آنيا الأفندي:”عندما يدخل لص إلى بيتك ويحتل كل الغرف ويعطيك غرفة واحدة بعد أن يقتل افرادا من عائلتك، روح انت تفاوض مع اللص أما غيرك لن يهدأ له بال حتى يسترجع بيت أجداده”

عندما يدخل لص إلى بيتك ..ويحتل كل الغرف ..ويعطيك غرفة واحدة…بعد أن يقتل افرادا من عائلتك…روح انت تفاوض مع اللص….اما غيرك …لن يهدأ له بال حتى يسترجع بيت أجداده… — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) June 27, 2019

وكتب الناشط الفلسطيني محمد سعيد نشوان مهاجما الحمد وساخرا منه:”اترك فلسطين لأهلها المرابطين المحاصرين في القدس وغزة، وربي عيالك واهتم بصحتك أفضل طاعون يجي ما يخلي منكم حدا واقف”

اترك فلسطين لأهلها المرابطين المحاصرين في القدس وغزة



وربي عيالك واهتم بصحتك أفضل



طاعون يجي ما يخلي منكم حدا واقف — محمد سعيد نشوان #فلسطين (@MohamdNashwan) June 27, 2019

وأعلنت الفصائل الفلسطينية التصعيد السلمي ضد الاحتلال في مدن الضفة الغربية، وقطاع غزة، كإحدى الفعاليات الرافضة لمؤتمر البحرين الذي انتهى أمس، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

وواجهت الورشة رفضاً واسعاً من قِبل القيادة ورجال الأعمال الفلسطينيين داخلياً وخارجياً، رغم توجيه الولايات المتحدة الدعوات إليهم للحضور، حيث أراد المدعوون إرسال رسالة موحدة لترامب مفادها: “احتفِظ بأموالك”، بحسب ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وقبل أيام كشف كوشنر عن أول ملامح “صفقة القرن” التي تنوي بلاده طرحها، والمتمثلة بجلب استثماراتٍ قدرها 50 مليار دولار للأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.