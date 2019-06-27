بعد وصفه المنتخب القطري بـ”المخنثين”.. قطر تتخذ أولى الاجراءات القضائية بحق مرتضى منصور

قرر الاتحاد القطري لكرة القدم، اتخاذ إجراءات قضائية، بحق النائب المصري، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد تطاوله على منتخب قطر ووصفه لاعبيه بـ”المخنثين”.

تطاول مرتضى منصور، على المنتخب القطري، جاء خلال استضافة الاعلامي المصري المثير للجدل “أحمد موسى”، له على فضائية “صدى البلد”.

وقال الاتحاد القطري في بيان يرد فيها على تصريحات مرتضى المسيئة: “إن تصريحات منصور “ذات طابع هجومي تهدف إلى التمييز والتشهير، ولا شك في أنها أيضًا ذات طابع عنصري خطير، كما يبدو أن هذه التصريحات كانت تقصد إهانة الاتحاد القطري لكرة القدم ومنتخباته الوطنية ولاعبيه، وكذلك تشويه سمعة دولة قطر وقيادتها الرشيدة”.

وأوضح البيان أن “الاتحاد القطري لكرة القدم يرى أنه في سياق الرياضة، وخاصة لعبة كرة القدم، لا يوجد مجال للتمييز أو التشهير أو العنصرية، حيث يجب أن تجمع كرة القدم بين الناس ولا تفرقهم. إن الاتحاد القطري لكرة القدم يرفض أي نوع من أنواع التمييز والتشهير والعنصرية، مهما كانت الأسباب”.

وعلق الكاتب المصري عمر عبد الهادي على قرار الاتحاد القطري قائلاً في تغريدة رصدتها “وطن”، جالك الموت يا تارك الصلاة، #الاتحاد_القطري يضع #مرتضى_منصور على اول طريقه الى كوكب المريخ، تخيل القطريين عملوا ايه في #محمد_بن_زايد في المحاكم الدولية هتعرف هيعملوا فيك ايه لاهينفعك #هاني_أبوريدة #قطر غرمت #السيسي نفسه ٢ مليون$ علشان سرق مباراة اقرأوا #التلمود لاخيكم مرتضى انه يسأل”.

جالك الموت يا تارك الصلاة#الاتحاد_القطري يضع #مرتضى_منصور على اول طريقه الى كوكب المريخ

تخيل القطريين عملوا ايه في #محمد_بن_زايد في المحاكم الدولية هتعرف هيعملوا فيك ايه

لاهينفعك #هاني_أبوريدة#قطر غرمت #السيسي نفسه ٢ مليون$ علشان سرق مباراة

اقرأوا #التلمود لاخيكم مرتضى انه يسأل pic.twitter.com/5Ob01KrWu2 — عمرو عبد الهادي (@AmrAbdElhadyx) June 26, 2019

وأشار البيان إلى أن “الاتحاد القطري لكرة القدم يدرك واجبه ومسؤوليته نحو مكافحة العنصرية والتمييز، ويعمل ويساهم مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم وكذلك اتحادات كرة القدم القارية الأخرى لمحاربة التمييز والعنصرية، التي لا تزال تؤثر جديًا بشكل مؤسف على كرة القدم. وهذه العنصرية التي يحاربها الاتحاد القطري لكرة القدم قد تجلت في أوضح صورها في السلوك العدواني والمشين الذي بدر من منصور في تصريحاته”.

وتابع: “كما أن الاتحاد القطري لكرة القدم لا يتسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال التمييز أو العنصرية التي تعد من السلوكيات التي تتعارض مع الروح الرياضية وتتنافى مع المبادئ والقيم المتعارف عليها عالميًا”.

وشدد البيان على أن “الاتحاد القطري لكرة القدم لا يقبل أي هجوم أو تعدٍ على منتخباته الوطنية أو لاعبيه، ومن ثم فقد قام الاتحاد بالفعل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام الهيئات القضائية المختصة لحماية كامل حقوقه. علاوة على ذلك، فقد أعرب لاعبو المنتخب القطري عن رغبتهم في اللجوء إلى القضاء فيما يتعلق بهذه المسألة”.