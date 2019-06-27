“انتحاري ودراجة نارية”.. سلسلة تفجيرات إرهابية تضرب تونس وتوقع قتلى وإصابات هذه تفاصيلها

شهدت العاصمة التونسية، اليوم الخميس، تفجيرات إرهابية، راح ضحيتها شرطي وأصيب 9 آخرين، بينهم 6 من عناصر الأمن.

وأكدت مصادر أمنية وفاة عنصر أمن وإصابة ثلاثة آخرين وأربعة مدنيين بجروح في تفجير إرهابي استهدف سيارة للشرطة في شارع شارل ديغول المتاخم لشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية.



وأصدر وزارة الداخلية التونسية بلاغا أكدت فيه قيام عنصر إرهابي بـ “تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية بنهج شارل ديغول بالعاصمة”، مشيرة إلى أن العملية ” أسفرت عن أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف أعوان الأمن (فضلا عن إصابة 3 مدنيين)، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج”.



وتزامن التفجير مع هجوم آخر استهدف موقف للسيارات ضمن مبنى مكافحة هيئة مكافحة الإرهاب (ثكنة القرجاني) في العاصمة، مشيرة إلى قيام عنصر إرهابي على متن دراجة نارية بتفجير نفسه أمام سيارة أمنية تضم ثلاثة عناصر أمن، وأسفر الهجوم عن إصابة العناصر الثلاثة بجروح متفاوتة.



وجاء الهجومان بعد ساعات من تعرض محطة إرسال تلفزيوني في جبل عرباطة في مدينة قفصة، جنوب غرب تونس، إلى هجوم من قبل مجموعة إرهابية، حيث وقع تبادل إطلاق نار مع وحدات أمنية في المنطقة، فيما لم يسجل أي خسائر بشرية في العملية.

وتسبب الهجوم الأول في توقف حركة القطارات في العاصمة التونسية، فيما قامت السلطات بتشديد الإجراءات الأمنية حول مبنيي المحكمة الإبتدائية وسجن المرناقية في العاصمة، فضلا عن المقرات الأمنية والحساسة في العاصمة وعدد من المدن التونسية.

وتأتي العمليات الإرهابية الجديدة بعد أشهر من هجوم انتحاري نفذته امرأة أمام سيارة للشرطة في شارع الحبيب بورقيبة، وأسفر عن جرح تسعة أشخاص.