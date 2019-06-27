محمد بن سلمان في قمة العشرين
محمد بن سلمان في قمة العشرين
الهدهد

ابن سلمان يستجدي الرئاسة التركية لـ”لقاء” أردوغان ولو دقائق معدودة على هامش قمة العشرين

كتب خاص "وطن"
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كشف حساب تركي على “تويتر”، عن استجداء ولي العهد السعودي ، الرئاسة التركية للموافقة على لقاء خاص بالرئيس التركي .

وقال حساب “ذيب الاناضول” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن يستجدي الرئاسة التركية بالموافقة على لقاء خاص بالرئيس رجب طيب أردوغان على هامش قمة العشرين المنعقدة في “اليابان”.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، وصل صباح الخميس، مدينة أوساكا اليابانية للمشاركة في قمة زعماء مجموعة العشرين.

وكان في استقبال أردوغان في المطار مساعد وزير الخارجية الياباني كنجي يامادا والسفير التركي في طوكيو مراد مرجان وعدد من المسؤولين.

ويرافق أردوغان في الزيارة عقيلته أمينة، ووزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو والمالية براءت البيرق والدفاع خلوصي أكار ورئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.

وأضاف “ذئب الاناضول”، إن محاولات ابن سلمان، بالاجتماع بالرئيس أردوغان ولو لدقائق معدودة باءت بالفشل منذ واقعة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، وآخرها رفض الرئيس أردوغان دعوة محمد بن سلمان بالمشاركة في القمة الإسلامية الماضية.

ووصل محمد بن سلمان، ظهر الخميس إلى مدينة أوساكا اليابانية، لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

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  1. وبيران يقول

    خراط الاناظول ( خراط الدوحة )
    سمو سيدي محمد بن سلمان سيقابل بوتين وترامب اقوى قوتين بمجموعة ال20
    وقردوغان يحمد ربه اذا حصل على مصافحه من اليد الملكية لسمو الامير

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  2. احمد يقول

    لا اعتقد ،ان الرئيس اردوغان ،المنتخب ديمقراطيا ، حفظه الله ، و رعاه ،سيعطي هذا الشرف لمن لا يستحق رغم التوسلات،

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  3. سعود القحطاني يقول

    ‏سمو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ما هو الا قاتل وفاجر وأبو منشار ولا يستاهل لقاء الرئيس اردوغان، ‏اللهم العن آل سلول وال سعود حيثما وجدوا

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