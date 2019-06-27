أحمد الجارالله: الفلسطينيون باعوا أرضهم ويريدوننا الآن أن نحررها لهم وهم في بيوتهم يضاجعون نسائهم!

شن الكاتب الكويتي المتصهين أحمد الجارالله، هجوما عنيفا على فلسطين والشعب الفلسطيني تزامنا مع مؤتمر البحرين الممهد لما يعرف بـ”صفقة القرن” والذي اختتم جلساته اليوم في المنامة.

“الجارالله” وفي تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) زعم أن الفلسطينيين ضيعوا فرص كثيرة حيث رفضوا إستقبال وفد الأمم المتحدة 1947ورفضوا التقسيم وخونوا قاده العالم العربي الذين نصحوهم ورفضوا مبادرة مصر بعد هزيمه 67 ورفضوا اجتماع ميناء هاوس بعد اتفاق كامب ديفد.

فرص كبيره ضيعها الفلسطينيون 1947 رفضوا إستقبال وفد الامم المتحده



ورفضوا التقسيم وخونوا قاده العالم العربي الذين نصحوهم ورفضوا مبادره



مصر بعد هزيمه 67 ورفضوا إجتماع ميناء هاوس بعد إتفاق كامب ديفد وجلسوا



يبتزون قاده وشعوب العالم العربي يريدونهم أن يحرروا لهم فلسطين وهم نيام — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) June 26, 2019

وفي سفالة منقطعة النظير واصل الكاتب الكويتي المتصهين هجومه على الفلسطينيين:”مايقارب الثمانيين عشنا مع القضية الفلسطينية بابتزاز منقطع النظير يريدون منا أن نحررها لهم وهم في بيوتهم أو يضاجعون نسائهم وعندما نناقشهم في المنطق نتهم أننا عملاء الصهيونية وخونة”

مايقارب الثمانيين عشنا مع الكضيه الفلسطينيه بإبتزاز منقطع النظير يريدون منا



أن نحررها لهم وهم في بيوتهم اويضاجعون نسائهم وعندما نناقشهم في المنطق



نتهم أننا عملاء الصهيونيه وخونه مالذي يحدث فيه مليون



فلسطيني داخل إسرائيل جرب تقول لهم تعالوا حاربوامعنا لن يتركوا إسرائيل — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) June 26, 2019

واتهم “الجارالله” متبجحا الفلسطينيين بأنهم باعوا أرضهم، وقال إن الذي باع فلسطين أهلها ولسنا نحن، بعد إعلان الدولة الاسرائيلية العالم العربي تم تدميره بداية من مصر بسبب دعاوى سياسية كاذبة.

وتابع مزاعمه:”الاف ممن تصدروا القضية الفلسطينية أثروا وتراهم في كازينوهات القمار وصورهم تتصدر صحافة العالم وما أشطرهم بشتم قاده العرب الزعيم”

الذي باع فلسطين أهلها ولسنا نحن بعد إعلان الدوله الاسرائيليه العالم العربي



تم تدميره بدايه من مصر بسبب دعاوي سياسيه كاذبه الاف ممن تصدروا



الكضيه الفلسطينيه أثروا وتراهم في كازينوهات القمار وصورهم تتصدر صحافه



العالم وما أشطرهم بشتم قاده العرب الزعيم االسادات قتلوه ببذاءه لسان — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) June 26, 2019

وافتتح كوشنر، أمس، أعمال مؤتمر البحرين في العاصمة المنامة، برعاية أمريكية ومشاركة “إسرائيل” وعدد من الدول العربية، أبرزها السعودية والإمارات ومصر، ودول أخرى.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية التصعيد السلمي ضد الاحتلال في مدن الضفة الغربية، وقطاع غزة، كإحدى الفعاليات الرافضة لمؤتمر البحرين، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

وواجهت الورشة رفضاً واسعاً من قِبل القيادة ورجال الأعمال الفلسطينيين داخلياً وخارجياً، رغم توجيه الولايات المتحدة الدعوات إليهم للحضور، حيث أراد المدعوون إرسال رسالة موحدة لترامب مفادها: “احتفِظ بأموالك”، بحسب ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وقبل أيام كشف كوشنر عن أول ملامح “صفقة القرن” التي تنوي بلاده طرحها، والمتمثلة بجلب استثماراتٍ قدرها 50 مليار دولار للأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.