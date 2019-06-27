أحمد الجارالله: الفلسطينيون باعوا أرضهم ويريدوننا الآن أن نحررها لهم وهم في بيوتهم يضاجعون نسائهم!
شن الكاتب الكويتي المتصهين أحمد الجارالله، هجوما عنيفا على فلسطين والشعب الفلسطيني تزامنا مع مؤتمر البحرين الممهد لما يعرف بـ”صفقة القرن” والذي اختتم جلساته اليوم في المنامة.
“الجارالله” وفي تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) زعم أن الفلسطينيين ضيعوا فرص كثيرة حيث رفضوا إستقبال وفد الأمم المتحدة 1947ورفضوا التقسيم وخونوا قاده العالم العربي الذين نصحوهم ورفضوا مبادرة مصر بعد هزيمه 67 ورفضوا اجتماع ميناء هاوس بعد اتفاق كامب ديفد.
وفي سفالة منقطعة النظير واصل الكاتب الكويتي المتصهين هجومه على الفلسطينيين:”مايقارب الثمانيين عشنا مع القضية الفلسطينية بابتزاز منقطع النظير يريدون منا أن نحررها لهم وهم في بيوتهم أو يضاجعون نسائهم وعندما نناقشهم في المنطق نتهم أننا عملاء الصهيونية وخونة”
واتهم “الجارالله” متبجحا الفلسطينيين بأنهم باعوا أرضهم، وقال إن الذي باع فلسطين أهلها ولسنا نحن، بعد إعلان الدولة الاسرائيلية العالم العربي تم تدميره بداية من مصر بسبب دعاوى سياسية كاذبة.
وتابع مزاعمه:”الاف ممن تصدروا القضية الفلسطينية أثروا وتراهم في كازينوهات القمار وصورهم تتصدر صحافة العالم وما أشطرهم بشتم قاده العرب الزعيم”
وافتتح كوشنر، أمس، أعمال مؤتمر البحرين في العاصمة المنامة، برعاية أمريكية ومشاركة “إسرائيل” وعدد من الدول العربية، أبرزها السعودية والإمارات ومصر، ودول أخرى.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية التصعيد السلمي ضد الاحتلال في مدن الضفة الغربية، وقطاع غزة، كإحدى الفعاليات الرافضة لمؤتمر البحرين، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
وواجهت الورشة رفضاً واسعاً من قِبل القيادة ورجال الأعمال الفلسطينيين داخلياً وخارجياً، رغم توجيه الولايات المتحدة الدعوات إليهم للحضور، حيث أراد المدعوون إرسال رسالة موحدة لترامب مفادها: “احتفِظ بأموالك”، بحسب ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
وقبل أيام كشف كوشنر عن أول ملامح “صفقة القرن” التي تنوي بلاده طرحها، والمتمثلة بجلب استثماراتٍ قدرها 50 مليار دولار للأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.
يعني لا خيركم ولا كفاية شركم اذا لم ولن تستطيعوا نصرة مقدساتكم قبل الشعب العربي الفلسطيني علي الاقل استحو واسكتو واعملو ما شئتم قبحكم الله من عملاء ومرتزقه لم يطلب منكم احد ان تحررو فلسطين ..انتم من زاود علي زفلسطين واستغليتوا وضعها في مناكفاتكم ومصالحكم وحينما هددت ايران وجودكم تسابقتم لحضن اسرائيل لعل وعسي ان تنقذ عروشكم ومكتسباتكم ما احقركم وما اقل شأنكم بين الامم .
لم يطلب فلسطينى واخد منك أيها الحقير تحرير فلسطين أو حتى قرش لفلسطين الكويت دولة يوجد بها اشرف الرجال ويوجد بها الهير والعرب انا انت شخصيا فانصحك ان تذهب الى اسراءيل كى تلق أحذيتهم فغلا إنسان حقير
لم يطلب فلسطينى واخد منك أيها الحقير تحرير فلسطين أو حتى قرش لفلسطين الكويت دولة يوجد بها اشرف الرجال ويوجد بها اشرف ر والعرب انا انت شخصيا فانصحك ان تذهب الى اسراءيل كى تلعق أحذيتهم فغلا إنسان حقير
الفلسطينيين لا يردون اموالكم ولا فزعتكم يردون تحلوا عن طيزهم فقط هذا الكلام يصلك ويتعداك الى معلمك !
كلام لايصدر الا عن كيس قمامة…وأنت من يضاجعك أيها الخنزير