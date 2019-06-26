منظمة التحرير الفلسطينية ترحّب بقرار سلطنة عُمان فتح سفارة برام الله .. وتضع شرطاً لذلك!

رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الأربعاء، بقرار سلطنة عُمان افتتاح سفارة لها في رام الله شرط أن لا يكون لهذه الخطوة أي علاقة بالاعتراف بـ”إسرائيل”.

وقالت “عشراوي” في مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في مدينة رام الله: “نرحب بالدول التي تعترف بدولة فلسطين وتفتح سفارات لها في فلسطين”.

وأضافت: “نتوقع أن تعمل هذه السفارة فقط للفلسطينيين في عدة مجالات وأن تكون العلاقة مباشرة بيننا”.

وأعلنت وزارة الخارجية العُمانية، صباح الأربعاء، أن السلطنة قررت فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة.

وذكرت أنّ وفداً من وزارة الخارجية سيتوجه الى مدينة رام الله بالضفة الغربية لمباشرة إجراءات فتح السفارة.

وأكدت الخارجية العُمانية أن هذا القرار يأتي استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق.

استمرارا لنهج #السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة #فلسطين على مستوى سفارة.وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية الى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة. — وزارة الخارجية (@MofaOman) June 26, 2019

وجاء قرار السلطنة في الوقت الذي تستضيف فيه العاصمة البحرينية مؤتمراً لمناقشة الجوانب الاقتصادية لـ”صفقة القرن” الأمريكية التي يرفضها الفلسطينيون، ويروا فيها تآمراً على قضيتهم لإنهائها وتصفيتها بتواطئٍ عربيّ.