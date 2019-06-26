طحنون بن زايد
الهدهد

محمد بن زايد لـ”شقيقه طحنون”: هذا ما كنت أتمنى أن يحصل ولكن قطر أفشلته في اللحظات الأخيرة

كتب خاص "وطن"
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كشف حساب “بدون ظل”، الذي يُعرف نفسه بأنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي، تفاصيل حوار مقتضب دار بين ، وشقيقه مستشار الأمن الوطني الإماراتي، حول مشاركة في “ورشة ”.

 (كنت اتمنى عدم مشاركة دولة قطر، في ورشة البحرين، حتى استطيع اقناع الرئيس دونالد ترامب مرة اخرى بزيادة التصعيد ضد قطر، واقناعه بأبعاد الشيخ تميم من الحكم)، هذا نص الحوار الذي دار بين ابن زايد وشقيقه طحنون حسبما نشر “بدون ظل” في تغريدة رصدتها “وطن”.

وشهدت العاصمة البحرينية، أمس الثلاثاء، إنطلاق “مؤتمر ”، وهو عبارة عن ورشة اقتصادية، بدعوة من الولايات المتحدة، تركّز على الجوانب الاقتصادية لخطة سلام أميركية بين والفلسطينيين لم تتكشّف تفاصيلها السياسية حتى الآن.

وشارك وزراء ومسؤولون عرب وخليجيون وغربيون، إلى جانب مشاركة إسرائيلية في الورشة التي لاقت رفضاَ شعبياً عارماً في كل الدول العربية، علما أن البحرين لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

ويعتبر ابن زايد “مهندس” حصار قطر الذي قادته الإمارات ومن خلفها السعودية والبحرين ومصر في العام 2017، في محاولة للسيطرة على القرار القطري، الامر الذي مزق النسيج الخليجي بفعل صبيانية ولي عهد .

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