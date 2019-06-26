كوشنر أراد أن يُغري “المطبلين” له في “ورشة البحرين” فعرض فيديو تحويل غزة لـ”مدينة أحلام”!

عَرَضَ جاريد كوشنر المستشار الأمريكي، وصهر ترامب المدلل، فيديو دعائي خلال ورشة البحرين لقطاع غزة، في إطار ما سمَّاه “صفقة القرن”، التي انطلقت بالعاصمة البحرينية من خلال “ورشة المنامة” وهي الشق الاقتصادي للصفقة المشبوهة.

وظهر خلال الفيديو تحويل غزة إلى ما يُشبه (مدينة أحلام)، في إطار إغراء العرب بإتمام الصفقة، وإقناعهم بأنها ستكون في صالح الفلسطينيين.

ووصف كوشنر، خطةَ السلام الأمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين بـ “فرصة القرن”، وليست فقط “صفقة القرن”.

واعتبر كوشنر أن الخطة الأمريكية لتحقيق السلام هي “فرصة القرن”، بعدما أُطلق عليها في الإعلام تسمية “صفقة القرن”.

ويحاول كوشنر بكل الوسائل تزيين عرضه وتجميله، بعد المقاطعة الواسعة والنبذ الكبير لمؤتمره في المنامة، إذ لم يشارك المعنيون بالأمر وهم الفلسطينيون، وحتى الإسرائيليون لم يشاركوا بأي وفد رسمي، وهو اليوم يراهن على بضعة رجال أعمال، وعلى إقناع دول الخليج بالتبرع لصالح فكرته التي لن تحظى بأي قبول على الأرض، ما دامت المسائل السياسية لم تُناقش ولم تُحل، ولم تفز حتى بالقبول لدى أصحاب الأرض أو حتى لدى المحتلين الإسرائيليين.