“كالامار” مصممة على محاسبة الرأس الكبير.. نسفت التحقيق السعودي بقضية خاشقجي وحاصرت ابن سلمان ورجله المقرب

أكدت أنييس كالامار، المقررة الأممية في قضية مقتل خاشقجي، على أن التحقيق الذي قادته وجد أدلة تشير إلى ضلوع مسؤولين كبار في قتل خاشقجي بمن فيهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

واعتبرت “كالامار” أن التحقيق الذي أجرته السلطات السعودية، فشل في كشف سلسلة الأوامر وراء الجريمة، وأنه بقتل الصحافي السعودي “تم انتهاك حقوق تركيا والأمم المتحدة وكل دولة محمية بموجب النظام الدولي للدبلوماسية”

وخلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم الأربعاء، قالت المقررة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون كالامار : “التحقيق الذي أجرته السعودية، فشل في معالجة سلسلة الأوامر”.

كما دعت كالامار إلى مواصلة التحقيق لمعرفة مدى مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومستشاره المقرب سعود القحطاني عن جريمة قتل خاشقجي.

وكانت كالامار قد نشرت في وقت سابق من هذا الشهر تقريرا حول مقتل خاشقجي، وقالت إن بحوزتها أدلة كافية تربط بن سلمان، بهذه الجريمة، داعية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق جنائي رسمي في القضية.

وكان خاشقجي قد قتل في 2 أكتوبر الماضي بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، واعترفت السلطات السعودية في وقت لاحق بأن قتله جاء نتيجة تجاوزات منفردة لعدد من المسؤولين تجري محاسبتهم، ورفضت التقرير الأممي، مشي