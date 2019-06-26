فيديو لشاب وفتاة يمارسان الجنس “على شواطئ العقبة” في الأردن .. والجهات المُختصّة تكشف حقيقته

انتشر مقطع فيديو مخلّ، لشاب وفتاة يمارسان العلاقة الحميمة، ادّعى متداولوه إلى أنه صُوّر على شواطئ العقبة في الأردن، ما دفع الجهات المختصة لنفي الأمر.

وأكدت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في بيانٍ صدر عنها، أن الفيديو المسىء الذي بُث ليس من شواطىء العقبة.

وأضافت السلطة أن الفيديو ليس له علاقة لا من قريب أو بعيد بأي موقع شاطىء بالعقبة بدليل “الجتى” الممتد على مساحه كبيرة داخل البحر، وكذلك نوعية الرمال الشاطئية الناعمة جدا والتي تميل للون الأبيض.

ونفت السلطة نفياً تاماً أان يكون هذا المشهد المخل تم التقاطه بالعقبة .

بيان صادر عن المركز الاعلامي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي… Posted by ‎المركز الاعلامي – سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة‎ on Tuesday, June 25, 2019

من جهتها، أصدرت محافظة العقبة بياناً نشرته عبر حسابها في “فيسبوك”، عبّرت فيه عن أسفها لقيام البعض بتداول الفيديو المخل على أنه من العقبة.

وقالت إن العقبة وشواطئها ستبقى “طاهرة” من كل تصرف يمسّ ويخدش الحياء العام.



ولفتت إلى ان “العقبة بأهلها وناسها الطيبين لن يسمحوا لأيّ كان بسلوك أفعال أو أعمال تسيء للعقبة الطاهرة وقيمها النبيلة”.



وطالبت المحافظة عدم تداول الفيديو وعدم السماح لأيّ كان بإلصاقه بالعقبة والرد على كل “عابث” بحزم وقوة لان الوطن عامة والعقبة خاصة أسمى وأجلّ من تلك التعليقات الساذجة والكلمات الخادشة التي يتحدث بها البعض عن فيديو مصور مدسوس لغايات البلبلة.حسب بيان المحافظة