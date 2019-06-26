عزمي بشارة
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عزمي بشارة يسخر من فتى اليهود “كوشنر” ويكشف عن “فكرته العبقرية” التي جاء بها إلى البحرين

كتب خاص "وطن"
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عبر المفكر العربي المعروف الدكتور عزمي بشارة، عن رفضه لما يعرف بـ”ورشة المنامة” التي اختتمت أعمالها اليوم في ، والتي يراها محللون تمهيد أمريكي لصفقة القرن، وسخر بشارة من جاريد كوشنر صهر ترامب وكبير مستشاريه القائم على تنظيم هذا المؤتمر والداعم له.

وقال “بشارة” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) ساخرا:”لا شك أن أهل كوشنر فرحوا به بالأمس، لم يتوقعوا أن يصل إلى هذه المواصيل فيجمع العرب والأوروبيين ليلقي فيهم خطابا لم يحلموا أن يلقيه في حفل التخرج المدرسي.”

وتابع:”وجاء فوق ذلك بفكرة عبقرية هي أن يمول العرب بأنفسهم ثمن تنازلهم عن فلسطين. وكأنهم يدفعون للسارق ثمن ما سرقه مقابل أن يحتفظ به.”

وقال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء: إن “واشنطن ستعلن عن خطة للحل السياسي عندما تكون جاهزة”.

وأضاف كوشنر، في أول تصريح له عقب انتهاء ورشة البحرين التي استمرت يومين: إن “الباب لا يزال مفتوحاً أمام الفلسطينيين في خطة السلام”.

وتابع: “مؤتمر البحرين يُظهر أن مشكلة يمكن حلها اقتصادياً، ووضعنا الآن الإطار لتحسين حياة الشعب الفلسطيني”، على حد قوله.

واعتبر أنه “ليس لدى الفلسطينيين سبب لعدم الثقة بإدارة ترامب”، مشيراً إلى أن “الخطة ستعلَن عند استعداد الجانبين للمضي بهذا الطريق”.

وافتتح كوشنر، أمس، أعمال مؤتمر البحرين في العاصمة المنامة، برعاية أمريكية ومشاركة “” وعدد من الدول العربية، أبرزها السعودية والإمارات ومصر، ودول أخرى.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية التصعيد السلمي ضد الاحتلال في مدن الضفة الغربية، وقطاع غزة، كإحدى الفعاليات الرافضة لمؤتمر البحرين، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

وواجهت الورشة رفضاً واسعاً من قِبل القيادة ورجال الأعمال الفلسطينيين داخلياً وخارجياً، رغم توجيه الولايات المتحدة الدعوات إليهم للحضور، حيث أراد المدعوون إرسال رسالة موحدة لترامب مفادها: “احتفِظ بأموالك”، بحسب ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وقبل أيام كشف كوشنر عن أول ملامح “صفقة القرن” التي تنوي بلاده طرحها، والمتمثلة بجلب استثماراتٍ قدرها 50 مليار دولار للأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.

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  1. مسمار يقول

    العيال كبرت وصارت تجمع هراريط العرب وتتعلم كيف تحلبهم منذ الصغر .. احلب يا كوشنر فليس حولك الا بقرات حلوب .

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  2. ابو احمد يقول

    ليتني اعرف كيف ارسم كريكتير كان رسمت كوشنر ومعه سطل لحلب البعارين العربيه حليب الخلفات

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  3. Abu ahmad يقول

    هل حاول الدكتور بشارة ثني الحكومة القطرية عن المشاركة او على اقل تقدير تخفيض التمثيل الى اقل من وزير المالية.

    انتًفي قطر ومقرب من قادتها.

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