عزمي بشارة يسخر من فتى اليهود “كوشنر” ويكشف عن “فكرته العبقرية” التي جاء بها إلى البحرين

عبر المفكر العربي المعروف الدكتور عزمي بشارة، عن رفضه لما يعرف بـ”ورشة المنامة” التي اختتمت أعمالها اليوم في البحرين، والتي يراها محللون تمهيد أمريكي لصفقة القرن، وسخر بشارة من جاريد كوشنر صهر ترامب وكبير مستشاريه القائم على تنظيم هذا المؤتمر والداعم له.

وقال “بشارة” في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) ساخرا:”لا شك أن أهل كوشنر فرحوا به بالأمس، لم يتوقعوا أن يصل إلى هذه المواصيل فيجمع العرب والأوروبيين ليلقي فيهم خطابا لم يحلموا أن يلقيه في حفل التخرج المدرسي.”

لا شك أن أهل كوشنر فرحوا به بالأمس. لم يتوقعوا أن يصل إلى هذه المواصيل فيجمع العرب والأوروبيين ليلقي فيهم خطابا لم يحلموا أن يلقيه في حفل التخرج المدرسي. وجاء فوق ذلك بفكرة عبقرية هي أن يمول العرب بأنفسهم ثمن تنازلهم عن فلسطين. وكأنهم يدفعون للسارق ثمن ما سرقه مقابل أن يحتفظ به. — عزمي بشارة (@AzmiBishara) June 26, 2019

وتابع:”وجاء فوق ذلك بفكرة عبقرية هي أن يمول العرب بأنفسهم ثمن تنازلهم عن فلسطين. وكأنهم يدفعون للسارق ثمن ما سرقه مقابل أن يحتفظ به.”

وقال جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء: إن “واشنطن ستعلن عن خطة للحل السياسي عندما تكون جاهزة”.

وأضاف كوشنر، في أول تصريح له عقب انتهاء ورشة البحرين التي استمرت يومين: إن “الباب لا يزال مفتوحاً أمام الفلسطينيين في خطة السلام”.

وتابع: “مؤتمر البحرين يُظهر أن مشكلة الشرق الأوسط يمكن حلها اقتصادياً، ووضعنا الآن الإطار لتحسين حياة الشعب الفلسطيني”، على حد قوله.

واعتبر أنه “ليس لدى الفلسطينيين سبب لعدم الثقة بإدارة ترامب”، مشيراً إلى أن “الخطة ستعلَن عند استعداد الجانبين للمضي بهذا الطريق”.

وافتتح كوشنر، أمس، أعمال مؤتمر البحرين في العاصمة المنامة، برعاية أمريكية ومشاركة “إسرائيل” وعدد من الدول العربية، أبرزها السعودية والإمارات ومصر، ودول أخرى.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية التصعيد السلمي ضد الاحتلال في مدن الضفة الغربية، وقطاع غزة، كإحدى الفعاليات الرافضة لمؤتمر البحرين، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

وواجهت الورشة رفضاً واسعاً من قِبل القيادة ورجال الأعمال الفلسطينيين داخلياً وخارجياً، رغم توجيه الولايات المتحدة الدعوات إليهم للحضور، حيث أراد المدعوون إرسال رسالة موحدة لترامب مفادها: “احتفِظ بأموالك”، بحسب ما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وقبل أيام كشف كوشنر عن أول ملامح “صفقة القرن” التي تنوي بلاده طرحها، والمتمثلة بجلب استثماراتٍ قدرها 50 مليار دولار للأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.