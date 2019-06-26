عبدالله العذبة أزعج “ابن سلمان” وصبيانه.. الكاتب القطري يُخرس تركي آل الشيخ بعد تطاوله على قطر

نشبت مشادة تويترية بين رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، والإعلامي والكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة رئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، بعد تطاول الأول على الثاني وهجومه على وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

البداية كانت “آل الشيخ” تغريدة تحتوي على صورة لتغريدة وكالة الأنباء القطرية تتحدث فيها عن الأنشطة الترفيهية بقطر، وعلق عليها قائلا “طبعا حساباتهم وقنواتهم جالسة تهاجم ما يحصل عندنا… لا تعليق… لكن على الأقل كنتم غيرتوا اسم الرزنامة”.

طبعا حساباتهم وقنواتهم جالسة تهاجم اللي يحصل عندنا… لا تعليق…طيب على الأقل غيروا اسم الروزنامة🤔 pic.twitter.com/zSTzJAgDsA — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) June 26, 2019

ثم أتبعها بتغريدة أخرى سخر فيها من “العذبة” حيث أرفق فيها مقطع فيديو ساخر، وعلق: “أتوقع لو يسويها العذبة في الترفيه في قطر… بيولع الترفيه هناك”.

أتوقع لويسويها العذبة في الترفية في قطر … بيولع الترفية هناك👍 pic.twitter.com/fnR8MpwqLD — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) June 26, 2019

ليرد عليه عبد الله العذبة، بتغريدة أخرى تسخر من استقالة آل الشيخ من منصبه كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم قائلا:”قرار ممتاز؛ لكي يتفرغ تركي وناسة، لقناة وناسة التي ستقود الشعب لمرافئ الخير والسلام والأمان، ويونس الجنود في الحد الجنوبي، ولصفع المقاومة اليمانية بصواريخ الترفيه والوناسة يا إخوان”

أ د ب : تركي آل شيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم.

قرار ممتاز؛ لكي يتفرغ تركي وناسة، لقناة وناسة التي ستقود الشعب لمرافئ الخير والسلام والأمان، ويونس الجنود في الحد الجنوبي، ولصفع المقاومة اليمانية بصواريخ الترفيه والوناسة يا إخوان pic.twitter.com/eA7fVQFjtz — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) June 26, 2019

وكانت وكالة الأنباء القطرية، قد نشرت تغريدة قالت فيها: “الدوحة تستضيف مجموعة من الحفلات الموسيقية والترفيهية، والتي تضم أبرز نجوم الموسيقى العالمية وفن الكوميديا والغناء، ضمن موسم الصيف في قطر، لتقديم رزنامة حافلة بالترفيه والموسيقى لكل أهل قطر وزوارها في مركز قطر الوطني للمؤتمرات”.

وعادة ما تتسبب تغريدات عبدالله العذبة في إزعاج كبير للديوان الملكي السعودي، الذي يدفع بأذرعه وكتائبه من الذباب لمهاجمته وسبق أن فُبركت له محادثة صوتية تهدف للنيل من سمعته، نظرا لتغريداته وكتاباته الكاشفة لسياسات النظام السعودي وفضائحه بما يضع ابن سلمان في حرج كبير.

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.