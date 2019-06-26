شاهد| مقتل مُضيف بالخطوط الجوية السعودية على يد زميله خلال شجار على مُضيفة هندية بعد جلسة سُكر بتونس!

ذكر مغرّدون وناشطون بموقع “تويتر” أن جثمان المضيف الجوي في الخطوط السعودية، إبراهيم عسيري وصل الى السعودية قادمًا من تونس الأربعاء.

وأشاروا إلى أن “عسيري” توفيّ إثر تعرضه لإصابة بالغة من قبل زميل له في أحد نُزُلْ تونس خلال شجار بينهما على مُضيفة هندية بعد جلسة سُكر، بحسب ما نقل شهود عيان في النُزُل.

ونشر أصدقاء سعوديون للمضيف صوره، وعبّروا عن حزنهم لوفاته.

#المضيف_ابراهيم_عسيري_الى_رحمة_الله اسال الله العلي ان يعوضك بشبابك في الجنه ويرحمك الله رحمه واسعه ويغفر لك ويجعل قبرك روضه من رياض الجنه ويثبتك بالايمان عند السؤال ويلهم اهلك واحبابك الصبر والسلوان بطيبك واخلاقك وسيرتك العطره احببناك فوجب علينا بعد فراقك الدعاء لك بالرحمه pic.twitter.com/1ROQE2S3ZX — عمر ال عمر (@Omar1212shapan) June 25, 2019

أنعي أخي وخليلي ورحيمي إبراهيم أحمد عسيري الذي إنتقل إلى رحمة الله يوم السبت ،وسيُصلى عليه بعد صلاة عصر اليوم الأربعاء بجامع الملك فهد بحي الضرس وسيُدفن في مقبرة النزهة،والعزاء بمركز الحي (شمال تعليم محايل)

ولا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/uRUHAjzMvY — ★ أحمد سعيد عبدالقادر (@se441) June 26, 2019

#المضيف_ابراهيم_عسيري_الى_رحمة_الله اسال الله ان يتغمد روحه الجنه وان يغفر له ويرحمه رحمةً واسعه ،، انا لله وانا اليه راجعون ، أطيب قلب عرفته وأحب الناس لقلبي ، الله يجمعني بك في جنات النعيم ياحبيبي ابراهيم💔💔💔😭 pic.twitter.com/ZAE7oWBguL — Naif Bin Abdulaziz (@Ooffe) June 26, 2019