شاهد| مقتل مُضيف بالخطوط الجوية السعودية على يد زميله خلال شجار على مُضيفة هندية بعد جلسة سُكر بتونس!
ذكر مغرّدون وناشطون بموقع “تويتر” أن جثمان المضيف الجوي في الخطوط السعودية، إبراهيم عسيري وصل الى السعودية قادمًا من تونس الأربعاء.
وأشاروا إلى أن “عسيري” توفيّ إثر تعرضه لإصابة بالغة من قبل زميل له في أحد نُزُلْ تونس خلال شجار بينهما على مُضيفة هندية بعد جلسة سُكر، بحسب ما نقل شهود عيان في النُزُل.
ونشر أصدقاء سعوديون للمضيف صوره، وعبّروا عن حزنهم لوفاته.
يعني مات وهو سكران؟؟ لا حول ولا قوة الا بالله واثناء شجار على امراءة يعني على حرام الله اكبر .. الله يلطف به والله يرزقنا حسن الخاتمة ..نعوذ بالله من سوء المنقلب