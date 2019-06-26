“شاهد” الملك عبدالله الثاني لم يستطع تمالك نفسه وانهمر في البكاء بسبب هذا الفيديو

ظهر ملك الأردن عبدالله الثاني متأثرا بشدة خلال احتفال الجامعات بعيد الجلوس العشرين، بالمدينة الرياضية، حيث عرض فيديو قديم لحديث والده الراحل الحسين بن طلال عنه ولم يتمالك الملك نفسه وانهمر في البكاء.

وبكى الملك الذي حاول أن يبدوا متماسكا خلال بث مقطع فيديو لحديث والده الراحل الحسين بن طلال، وهو يقول “إني نذرت لكم عبدالله”.

وبرزت دمعة الملك، بعد مشهد تمثيلي خلال احتفال الجامعات بعيد الجلوس العشرين، بالمدينة الرياضية، تحدث فيه الاب لاولاده، عن تاريخ الاردن وسأل احد الابناء عن المذياع فبدأ يشرح له ثم قام بتشغيله على لقطة تهنئة الملك الراحل الحسين، الشعب، بولادة الامير عبدالله آنذاك – الملك حاليا -.

ودمع الملك عبدالله وهو يستمع ويستذكر استشراف والده للمستقبل قائلا:”مثلما أنني نذرت نفسي، منذ البداية، لعزة هذه الأسرة ومجد تلك الأمة كذلك فإني قد نذرت عبدالله لأسرته الكبيرة، ووهبت حياته لأمته المجيدة”

وتابع:”ولسوف يكبر عبدالله ويترعرع، في صفوفكم وبين إخوته وأخواته، من أبنائكم وبناتكم، وحين يشتد به العود ويقوى له الساعد، سيذكر ذلك اللقاء الخالد الذي لقي به كل واحد منكم بشرى مولده، وسيذكر تلك البهجة العميقة، التي شاءت محبتكم ووفاؤكم إلا أن تفجر أنهارها، في كل قلب من قلوبكم، وعندها سيعرف عبدالله كيف يكون كأبيه، الخادم المخلص لهذه الأسرة، والجندي الأمين، في جيش العروبة والإسلام.”