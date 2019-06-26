تأشيرات دخول العُمانيين الى أمريكا
تأشيرات دخول العُمانيين الى أمريكا
حياتنا

سلطنة عمان البلد الوحيد الذي حصل على هذه الميزة خلال فترة إدارة ترامب .. قرار أمريكي خاصّ بالعُمانيين فقط

كتب وطن
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أصبح بإمكان أيّ مواطن عماني الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأمريكيّة، بمدة صلاحية 10 سنوات للسياحة والأعمال.

وبدأ تطبيق هذا القرار منذ 1 يناير 2019م.

وأعلن السفير الأمريكي مارك جي سيفرز، أن الإدارة الأمريكية قررت زيادة عدد سنوات التأشيرة الممنوحة للعمانيين، إلى عشر سنوات بدلا من سنتين، مع استثناء الطلاب لأسباب تتعلق بضوابط الجامعات ومؤسسات التعليم هناك.

إضافة إلى ذلك، فقد تقرر تمديد صلاحية التأشيرات الرسمية إلى ٥ سنوات بدلا من سنتين وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للرعايا الأمريكيين.

وذكر السفير الأمريكي أن هي البلد الوحيد الذي حصل على هذه الميزة خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وهذه الزيادة تأتي لأول مرة في تاريخ العلاقات العمانية الأمريكية بفضل متانة هذه العلاقات التاريخية التي تعود إلى العام ١٨٤٠م.

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