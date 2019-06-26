سخرية عارمة من “هياط” صحيفة “سبق” السعودية بعد دعوتها لمواجهة طائرات الحوثي على أبها بـ”البلوت والسمر”!

سخر ناشطون بموقع التواصل تويتر من صحيفة سعودية معروفة محلياً، تروج لمواجهة هجمات جالماعة حوثي وصواريخه التي أربكت مطارات السعودية ودمرت محطات النفط عبر “السمر ولعب البلوت”.

ونشرت صحيفة “سبق” السعودية تقريرا حمل عنوان “أبها تصفع “إرهاب الحوثي” بالسمر و”البلوت” بمحاذاة شبك المطار.. لم لا؟!، ونشرت عبره صور مواطنون من أبها يلعبون البلوت بالقرب من المطار الذي تعرض للقصف عدة مرات كان آخرها ليلة أمس.

وذكرت الصحيفة أن الشباب والأسر اتخذوا من شبك المطار مكانًا لهم لممارسة هواياتهم المختلفة، وبينها لعب “ورقة البلوت”؛ في تأكيد واضح على ما يعيشه هذا البلد الطاهر من أمن وأمان لم ولن يستطيع الأعداء زعزعته أو النيل منه.. حسب تعبير الصحيفة.

وقوبل تقرير “سبق” بهجوم وسخرية كبيرين من السعوديين أنفسهم، وأكد أحدهم في رده على الصحيفة المقربة من النظام أن ما وصفه بـ”الهياط الإعلامي” لا ينفع بل الذي ينفع هو الصدق والمكاشفة والشفافية، والتحصين الحقيقي الذي يقوم على الثقة والتأكد من أن القوة الحقيقية تكون من داخل كل شخص في المجتمع وتتجلى في وقت المحن.

وتابع ساخرا:”يا لسذاجة سبق وكيف تدرك هذا!”.

الهياط الإعلامي لا ينفع بل الذي ينفع هو الصدق والمكاشفه والشفافية،والتحصين الحقيقي الذي يقوم على الثقة والتأكد من أن القوة الحقيقية تكون من داخل كل شخص في المجتمع وتتجلى في وقت المحن … يا لسذاجة سبق وكيف تدرك هذا!!! — الناقد بصير (@JohnCena8080) June 14, 2019

وغرد آخر ساخرا:”ماشاء الله هذي الاخبار القوية الي تزلزل دول، استمروا بارك الله فيكم”.

ماشاءالله هذي الاخبار القوية الي تزلزل دول 😍💪🏽…. استمروا بارك الله فيكم 🤣 — Eng.Samer ツ (@sam2012mor) June 13, 2019

وكتب ثالث:”يقولون بعد الخبر هذا الحوثي انسحب من الحرب و أعلن استسلامه”.

يقولون بعد الخبر هذا الحوثي انسحب من الحرب و أعلن استسلامه — م. غازي الشمري (@ham222d) June 13, 2019

فيما سخر الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، من الصحيفة السعودية وإعلام ابن سلمان بقوله:”هل هذا إعلام يقود حرب إعلامية على #اليمن؟”.

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”كفو، استمروا بصفع الحوثي ودقوا خشمه بالبلوت والترفيه بقيادة تركي وناسة”.

تقول سبق #السعودية، إن أبها تصفع الحوثي بـ البلوت بمحاذاة #الشبك.

هل هذا إعلام يقود حرب إعلامية على #اليمن؟

كفو، استمروا بصفع الحوثي ودقوا خشمه بالبلوت والترفيه بقيادة تركي وناسة.. https://t.co/rsP96dmbDt — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) June 26, 2019

وأعلن الحوثيون أن سلاح الجو المسير التابع لهم، نفذ مساء الثلاثاء “عملية واسعة” على أهداف بمطاري أبها وجازان بطائرات مسيّرة من طراز “قاصف 2k”.

واعترف التحالف السعودي – الإماراتي بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت واسقطت “طائرة مسيرة معادية” أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة سكنية بخميس مشيط. حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية

من جهته، أوضح المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع أن العملية الواسعة لسلاح الجو المسير استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى بمطاري أبها وجازان.

وأكد أن عمليات سلاح الجو المسير على مطاري أبها وجازان أصابت أهدافها بدقة عالية وأدت إلى تعطل في الملاحة الجوية فيهما.

وأشار إلى أن استهداف مطاري أبها وجازان يأتي في سياق “الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل للعام الخامس على التوالي”.

وكرر العميد يحيى سريع دعوته للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة، مذكراً بما أعلنه سابقاً عن كون المطارات والمواقع العسكرية أماكن غير آمنة وستتعرض للاستهداف حتى وقف العدوان ورفع الحصار. وفق قوله

في ذات السياق، أكدت مراكز رصد جوية تعطل الرحلات القادمة من مطارات الرياض وجدة والدمام والطائف باتجاه مطاري أبها وجازان.

ومساء الأحد الماضي، أعلن التحالف السعودي – الإماراتي، استهداف مطار أبها السعودي من قبل جماعة “الحوثي” ما أسفر عن مقتل مقيم سوري وإصابة 7 آخرين.

وفي الآونة الأخيرة، كثّفت جماعة “الحوثي” من هجماتها الجوية على منشآت سعودية.

والثلاثاء الماضي، أعلنت السعودية اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات لجماعة “الحوثي” أحدهما باتجاه منطقة سكنية في أبها، جنوبي المملكة.

كما أعلن التحالف في 12 يونيو/ حزيران الجاري، تعرض مطار أبها لـ”عمل إرهابي”، عبر “مقذوف” أطلقته جماعة “الحوثي”، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ “كروز”.