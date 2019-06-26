رغم أنّه ليس مُتعمّداً .. الإمارات تُنزل عقوبات “خيالية” على سائق عُماني تعرّضت حافلته لحادثٍ مروّع في دبي!

أمرت نيابة دبي بإحالة سائق عُماني يبلغ من العمر 53 سنة إلى محكمة مرور دبي، بعد أن وجهت له تهم التسبب بحادث الحافلة على شارع “الشيخ محمد بن زايد” في إمارة دبي، بداية حزيران الجاري.

وأدّى الحادث لوفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات متفاوتة.

وستطالب النيابة العامة في دبي بتطبيق العقوبات المنصوص عليها، حيث تصل الى الحبس لمدة 7 سنوات، والغرامة، وإلزامه بسداد مبلغ مالي قدره 3 ملايين و400 ألف درهم إماراتي، تُعطى لورثة المتوفين بالحادث.

وكانت شرطة دبي، قالت إنّ الحادث وقع نتيجة “خطأ سائق الحافلة الذي سلك مسارًا غير مخصص للحافلات تجاه محطة مترو الراشدية”، ما أدى إلى اصطدام الحافلة بحاجز علوي اخترقها من الجانب الأيسر، وأودى بحياة غالبية من كانوا يجلسون في هذا الجانب.

وقالت صحيفة ”الإمارات اليوم“: ”إن السائق سلك المخرج المؤدي من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى محطة مترو الراشدية، دون أن ينتبه إلى لوحة تنبيه تشير إلى أن هذا المسار غير مخصص للحافلات، إضافة إلى إرشادات تحذيرية لم ينتبه لها، ومطب صناعي، وحاجز علوي لتنبيه السائقين بأن ارتفاع الطريق غير مناسب لحافلاتهم؛ لأن المسار يؤدي في النهاية إلى جسر ارتفاعه أقل من ارتفاع الحافلة“.

وقال السائق الذي أصيب إصابات متوسطة، إنه ”لم يلاحظ اللافتات الموجودة على الطريق، ولم ينتبه للمطب وحاجز السقف، بسبب ستارة على الزجاج استخدمها لحجب أشعة الشمس“.

و أصدرت شركة النقل الوطنية العُمانية بعد الحادث المؤسف، قرارا بتعليق جميع رحلات خط “مسقط-دبي” حتى إشعار أخر، وذلك بعد التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وقالت الشركة في بيان لها، إن إحدى حافلاتها المتجهه إلى دبي على خط رقم “201” تعرضت لحادث مؤسف في إمارة دبي، ما أسفر عن مقتل 15 شخص، فضلاً عن 5 إصابات في حالة حرجة -توفي منهم 2 لاحقًا-.

وأكدت الشركة، أنها فور تلقيها نبأ الحادث، عملت على متابعة التفاصيل مع الجهات المختصة في إمارة دبي للوقوف على تفاصيل الحادث ومسبباته.