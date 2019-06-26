توكل كرمان سعيدة جدا بهروب هيا بنت الحسين من زوجها حاكم دبي: “تعظيم سلام” للأميرة الهاشمية

علقت الناشطة اليمنية المعروفة توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، على الأنباء المتداولة بشأن هروب الأميرة الهاشمية هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي محمد بن راشد، وعبرت عن سعادتها بهذه الأنباء كاشفة عن لقاء شخصي جمعهما سابقا.

وكان موقع “إمارات ليكس” كشف قبل أيام عن هروب زوجة بن راشد إلى ألمانيا مع نجلها زايد وابنتها بمساعدة دبلوماسي ألماني، وذكر أن الأميرة هيا طلبت فور وصولها من السلطات الألمانية اللجوء والطلاق من زوجها محمد بن راشد.

وقالت “كرمان” في منشور على صفحتها بفيس بوك معبرة عن فرحتها بهذه الأنباء:”فعلتها الأميرة هيا بنت الحسين، تعظيم سلام”.

فعلتها الأميرة هيا بنت الحسين، تعظيم سلام، حين إلتقيتها في ايطاليا وكانت ضمن الذين تم تكريمهم معي بجائزة جالليو، شعرت حينها انها في الموقع الغلط وأنها ستغادرهم يوماً، وها قد فعلت Posted by ‎توكل كرمان‎ on Tuesday, June 25, 2019

وكشفت الناشطة اليمنية عن لقاء سابق جمعها بالأميرة الأردنية:”حين التقيتها إيطاليا وكانت ضمن الذين تم تكريمهم معي بجائزة جالليو، شعرت حينها انها في الموقع الغلط وأنها ستغادرهم يوماً، وها قد فعلت”

والأميرة هيا بنت الحسين (3 مايو 1974)، ابنة الملك الحسين بن طلال من زوجته الملكة علياء، وأخت الملك عبد الله الثاني بن الحسين وعُينت سنة 2007 رسول السلام التابع للأمم المتحدة.

وتجاهل الديوان الملكي الأردني حتى الآن التعليق أو التعقيب على سلسلة من الأنباء تتحدث عن “خلافات” بين ولي عهد دبي وزوجته الأميرة الهاشمية انتهى بان لجأت إلى إحدى الدول الأوروبية.

ولم يصدر رسميا عن أبو ظبي أو عمان أي بيان رسمي يعلق على المسألة التي تتدحرج وقد تؤدي إلى أزمة دبلوماسية متعددة الاطراف خصوصا في ظل إخفاق وساطة قامت بها الشهر الماضي أطراف في العائلة المالكة الأردنية لإصلاح ذات البين وحل الخلاف الذي بدأ عائليا وأصبح اليوم ينذر بأزمة سياسية ودبلوماسية أخفق الطرفان عمليا الآن في احتوائها.

ويبدو أن الأميرة هيا وبحسب مصادر نقلت عنها صحيفة “القدس العربي” وبعد قرار أميري من زوجها منذ ثلاثة أشهر بإغلاق مؤسسة خيرية تحمل اسمها ووقف موازنتها بدأت تعترض وتتساءل قبل تطور الخلاف مع زوجها لاحقا، لتتطور الخلافات الشخصية والعائلية.

وغادرت الأميرة الهاشمية دبي برفقة ولديها من ولي عهد دبي واستقرت منذ خمسة أسابيع في العاصمة البريطانية لندن.

وبحسب الصحيفة تواصل “بن راشد” مع الملك عبد الله الثاني طالبا التدخل لإعادة ولديه اليه مع الإبلاغ بانه قرر “هجران زوجته” الهاشمية وكل ما يريده أولاده تجنبا لإحراج دولي.