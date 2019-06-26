بقنابل موجّهة بالليزر .. كاتب يمني: طائرات جديدة سيضرب بها الحوثي مطار دبي وميناء جبل علي بالإمارات قريباً

قال الكاتب والصحفي اليمني عباس الضالعي، إنّ جماعة الحوثي ستُدشّن قريباً جديداً من الطيران المسيّر، سيكون قادراً على ضرب مطار دبي وميناء جبل علي في الإمارات.

وذكر ” الضالعي” في تغريدةٍ له عبر حسابه في “تويتر” رصدتها “وطن”، أن هذا النّوع من الطيران لديه قدرة على قطع 2800 كم.

وقال إنّ الطيران الجديد سيحمل قنابل وصواريخ موجهة بالليزر ويضرب أهدافه بدقة عالية.

وأكد أن تدشين هذا النوع من الطيران سيُمكّن من دكّ مطار دبي وميناء جبل علي الامارات، إضافةً لضرب أي هدف في السعودية التي وصفها بممكلة الإرهاب.

ورآى الكاتب اليمنيّ أن موازين القوة تغيرت.

خاص..

قريبا تدشن جماعة #الحوثي نوع جديد من الطيران المسير لديه قدرة على قطع 2800 كم يحمل قنابل وصواريخ موجهة بالليزر ويضرب الاهداف بدقة عالية..

تدشين هذا النوع من الطيران سيكون دك #مطار_دبي وميناء جبل علي #الامارات.. ويستطيع ضرب اي هدف في مملكة الارهاب🇸🇦



موازين القوة تغيرت — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) June 25, 2019

وأعلن الحوثيون أن سلاح الجو المسير التابع لهم، نفذ مساء الثلاثاء “عملية واسعة” على أهداف بمطاري أبها وجازان بطائرات مسيّرة من طراز “قاصف 2k”.

واعترف التحالف السعودي – الإماراتي بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت واسقطت “طائرة مسيرة معادية” أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة سكنية بخميس مشيط. حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية

من جهته، أوضح المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع أن العملية الواسعة لسلاح الجو المسير استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى بمطاري أبها وجازان.

وأكد أن عمليات سلاح الجو المسير على مطاري أبها وجازان أصابت أهدافها بدقة عالية وأدت إلى تعطل في الملاحة الجوية فيهما.

وأشار إلى أن استهداف مطاري أبها وجازان يأتي في سياق “الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل للعام الخامس على التوالي”.

وكرر العميد يحيى سريع دعوته للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة، مذكراً بما أعلنه سابقاً عن كون المطارات والمواقع العسكرية أماكن غير آمنة وستتعرض للاستهداف حتى وقف العدوان ورفع الحصار. وفق قوله

في ذات السياق، أكدت مراكز رصد جوية تعطل الرحلات القادمة من مطارات الرياض وجدة والدمام والطائف باتجاه مطاري أبها وجازان.

ومساء الأحد الماضي، أعلن التحالف السعودي – الإماراتي، استهداف مطار أبها السعودي من قبل جماعة “الحوثي” ما أسفر عن مقتل مقيم سوري وإصابة 7 آخرين.

وفي الآونة الأخيرة، كثّفت جماعة “الحوثي” من هجماتها الجوية على منشآت سعودية.

والثلاثاء الماضي، أعلنت السعودية اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات لجماعة “الحوثي” أحدهما باتجاه منطقة سكنية في أبها، جنوبي المملكة.

كما أعلن التحالف في 12 يونيو/ حزيران الجاري، تعرض مطار أبها لـ”عمل إرهابي”، عبر “مقذوف” أطلقته جماعة “الحوثي”، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ “كروز”.