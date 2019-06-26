حمد بن جاسم
حمد بن جاسم
الهدهد

“الموقف مشرف وكلنا بخير”.. حمد بن جاسم يغرد عن أمير قطر والأزمة الخليجية

كتب وطن
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أشاد آل ثاني، رئيس وزراء الأسبق، بموقف بلاده من الأزمة الخليجية التي تشهدها الدوحة من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر من جهة أخرى.

وقال بن جاسم في سلسلة تغريدات أطلعت عليها “وطن”، ” في ذكرى تولي مقاليد الحكم في البلاد، حيث قال: “تمر اليوم الذكرى السادسة لتولي صاحب السمو ال ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم. ونحن نذكر كلمة سموه ابشروا بالعز والخير. فالعز هو سيدي سمو الامير والموقف المشرف في الأزمة التي فرضت علينا، والخير هو ما حرصت على الوفاء به من بشارتكم”.

​وأضاف “فكل الشعب يا سيدي بخير، تنعاد علينا هذه الذكرى سنين عديدة وقطر وأميرنا وشعب قطر في عز وخير”.

وتصدر وسم “#ذكرى_تولي_تميم_المجد” قائمة الوسوم الأكثر تداولا على موقع التواصل تويتر في قطر، تزامنا مع حلول الذكرى السادسة لتولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حكم البلاد التي صادفت أمس الثلاثاء.

واحتفى القطريون بأميرهم عبر الوسم على نطاق واسع، ودونت آلاف التغريدات المشيدة بإنجازاته وحكمة القيادة القطرية التي قادت الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة وجنبتها مخاطر كارثية.

وأشاد المغردون بسياسات الأمير تميم الداخلية والخارجية، ونصرته للشعوب التي تتوق إلى الحرية، بالإضافة إلى مساهمته الفعالة في ازدهار بلاده اقتصاديًا.

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  1. كردستان يقول

    حسبنا الله عليك أنت وحمد ياعراب الخراب ياغراب البين كنتم ومازلتم تبحثون عن الفتن ببلاد العرب وتنفخون فيها الى الان أن انقلب السحر على الساحر ونبذكم جيرانكم وقاطعوكم وكفوا المسلمين شركم

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  2. محمد يقول

    انا لله وانا اليه راجعون…اللهم اقذف في قلوب الذين دمروا البلاد العربيه وشعوبها الرعب ولا تبقي لهم من ذاريه..باعترافه الذي يعتز به وعبر وسائل الاعلام يتبجح ألن جبر وزمرته بما قاموا به…اليس على ما تسمى الجامعة العرببة ومجلس الامن ومحكمة غير العدل ان يقدموا للمحاكمة باعتراف لا يقبل الشم..الا بئس ما فعلوا

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  3. الملامة يقول

    هههه نتمنى لكم المزيد من العز والتطور ونطالب رباعي العز العربي مصر السعودية الإمارات البحرين
    بقطع العلاقات وبناء جدار خرساني لكي تنطلقو للعز والخير انطلاق 🤣✋

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