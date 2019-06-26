“الموقف مشرف وكلنا بخير”.. حمد بن جاسم يغرد عن أمير قطر والأزمة الخليجية

أشاد حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، بموقف بلاده من الأزمة الخليجية التي تشهدها الدوحة من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر من جهة أخرى.

وقال بن جاسم في سلسلة تغريدات أطلعت عليها “وطن”، ” في ذكرى تولي الشيخ تميم بن حمد مقاليد الحكم في البلاد، حيث قال: “تمر اليوم الذكرى السادسة لتولي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير البلاد المفدى مقاليد الحكم. ونحن نذكر كلمة سموه ابشروا بالعز والخير. فالعز هو سيدي سمو الامير والموقف المشرف في الأزمة التي فرضت علينا، والخير هو ما حرصت على الوفاء به من بشارتكم”.

تمُر اليوم الذكرى السادسة لتولي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى مقاليد الحكم. ونحن نذكر كلمة سموه ابشروا بالعز والخير. فالعز هو سيدي سمو الامير والموقف المشرف في الأزمة التي فرضت علينا، والخير هو ما حرصت على الوفاء به من بشارتكم ، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 25, 2019

​وأضاف “فكل الشعب يا سيدي بخير، تنعاد علينا هذه الذكرى سنين عديدة وقطر وأميرنا وشعب قطر في عز وخير”.

فكل الشعب يا سيدي بخير ، تنعاد علينا هذه الذكرى سنين عديدة وقطر وأميرنا وشعب قطر في عز وخير. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) June 25, 2019

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وتصدر وسم “#ذكرى_تولي_تميم_المجد” قائمة الوسوم الأكثر تداولا على موقع التواصل تويتر في قطر، تزامنا مع حلول الذكرى السادسة لتولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حكم البلاد التي صادفت أمس الثلاثاء.

واحتفى القطريون بأميرهم عبر الوسم على نطاق واسع، ودونت آلاف التغريدات المشيدة بإنجازاته وحكمة القيادة القطرية التي قادت الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة وجنبتها مخاطر كارثية.

وأشاد المغردون بسياسات الأمير تميم الداخلية والخارجية، ونصرته للشعوب التي تتوق إلى الحرية، بالإضافة إلى مساهمته الفعالة في ازدهار بلاده اقتصاديًا.