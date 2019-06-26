الغارديان تصف “مؤتمر البحرين” بـ”الوهم” الذي يستحق السخرية بل سخيف ومثير للشفقة
تحدثت صحيفة الغارديان البريطانية عن مؤتمر البحرين «السلام من أجل الرخاء» الذي يُشرف عليه صهر ترامب وقالت بأن هناك فجوةً كبيرة بين وَهْم جاريد كوشنر وحقائق هذا الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني الذي بدأ قبل 7 عقود.
وقالت الصحيفة وفق ترجمة الجزيرة نت إن مؤتمر البحرين وَهْم ويستحق السخرية، وأضافت أن إطلاق الجانب الاقتصادي من صفقة القرن كمرحلة أولى سخيف ومثير للشفقة ومجرد مسرحية تفتقد إلى نجومها ونصف ممثليها، مشيرة إلى غياب الجانب الفلسطيني والإسرائيلي عنها.
الصحيفة أوضحت أن إدارة ترامب تأمل على ما يبدو من هذه الورشة استبدال الحقوق الأساسية للفلسطينيين بحوافز اقتصادية «وهمية».
وكان صهر ترامب تحدث عن جمع 50 مليار دولار لإحداث نهضة اقتصادية في فلسطين ولبنان والأردن لإعانة الفلسطينيين.
وتوقعت الغارديان أن ترامب أخطأ عندما ظن أن دول الخليج ترغب في تعزيز العلاقات مع تل أبيب مقابل تحمّلها العبء الأكبر من فاتورة الحوافز، لا سيما أن الكثير من مثل هذه الحوافز طُرحت في السابق -بعضها أكثر من عقد من الزمان- ولم يتحقق في ظل الظروف الراهنة، والسبب عدم الإقرار بأن أكبر عائق للتنمية الاقتصادية هو احتلال الضفة الغربية وحصار غزة.
تقول الغارديان إن «هيام» ترامب بنتنياهو ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وإغلاق البعثة الفلسطينية بواشنطن، واعتراف أمريكا بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان المحتلة، كل ذلك سيدمر إمكانية أن تلعب واشنطن دوراً نزيهاً في الوساطة.
وهناك شكوك بأن كوشنر يسعى لإظهار الفلسطينيين كمعرقلين للسلام عندما يرفضون هذا العرض غير المقبول، بينما الحقائق يُعاد تشكيلها على الأرض من قبل اليمين الإسرائيلي وبمباركة أمريكية.
وكان كوشنر قد شكّك بقدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم، بينما قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان إن لدى تل أبيب الحق في ضم الضفة الغربية.
ويرفض ترامب وكوشنر الالتزام بحل الدولتين
وتختم الصحيفة بالقول إن هناك طريقة واحدة فقط لرؤية البديل: دولة واحدة لا يمكن أن تكون يهودية وديمقراطية في نفس الوقت، ولا يمكن للخيال الذي تم تقديمه في المنامة أن يفعل شيئاً لإخفاء هذا الواقع.
اصحاب القضيه عرفو من زمان انه ما يحك ظهرك غير ضفرك وكل هاذي المسرحية ما بتأثر في شعب فلسطين العظيم اتمنى لو كنت فلسطيني وباب الشهاده قدامي اطرقه متى ما اشاء تحيتي للأقصى وللشعب العظيم الذي يقاتل لوحدة كل العلم في قضيته المقدسه
هذا الأحمق مراهق سياسي و لو لم يكون زوج إفانكا لكان بائع هوت دوق في شوارع نيو يورك أو لاعب قمار في لاس فيغاس.
اتفو على حكامنا جعلونا أضحوكة بين الشعوب .
من ويكون هذا الموشنر …؟؟
انه (زوج الست ) لا اقل ولا اكثر ..والعرب اضحوكه يتلاعب بهم مراهق امريكي تعلم ان يجمع المال من الحمقي العرب كما فعل عمه ترامب وفي الاخير يفشل مشروع كوشنر وهو يعلم ذالك مسبقا ولكن بعد ان ياخذ المال الذي فرضه علي الحمقي ثم يقول العرب هم سبب افشال مشروع المصالحه ..ويجب ضربهم بالسلاح والسجون والتعذيب والطرد والاقصاء اليس هذا كوشنر مهندس الريتز ومهندس سجن العلماء واشاعة الفساد في بلادنا ما احقر زعماء العرب واسخفهم اسد علينا ومام النعاج نعامة ولن ينهض العالم العربي الا بثور ساحقة ماحقة من شرقه الي غربه توحد العغرب وتزيل الحدود وتطرد الزعماء الخونه واتباعهم ساعتها فقط سيكون للعرب شأن بين الدول .