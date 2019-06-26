السفيرة الأمريكية في عمان لمسؤول أردني: ستوقع اتفاقية الغاز مع إسرائيل رغماً عنك!

قال النائب الأردني موسى هنطش، إن المهندس عبد الفتاح الدرادكة مدير شركة الكهرباء الوطنية السابق والذي وقع على اتفاقية الغاز مع إسرائيل أخبره بأنه نادم على توقيع الاتفاقية وأنه أجبر على ذلك.

وقال هنطش في حديث لإذاعة “حياة اف ام” الإثنين إن الدرادكة قال له: ” جاءت السفيرة الأمريكية في عمان على مكتبي دون إذن مسبق وقالت لي (غصبن عنك بدك توقع ع الإتفاقية) ولم يكن أمامي خيار إلا أن أوقع، وهذا كان أسوأ يوم في حياتي”.

وفي سياق متصل قال هنطش إن حكومة بلاده لم تحدد بعد مصير اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي والتي كان البرلمان قد رفضها للمرة الثانية قبل عدة أشهر.

وأَضاف هنطش أن الحكومة كانت قد تعهدت بدراسة الأبعاد المتعلقة بالاتفاقية والبحث عن السبل الكفيلة بإلغائها في ضوء مطالبات النواب بذلك ورفضهم هذا المشروع التطبيعي مع إسرائيل.

وذكر النائب أن الحكومة ومن خلال عدة تصريحات لمسؤوليها أكدت أنها تدرس إمكانية إلغاء الاتفاقية وعدم إتمامها، وبخاصة معالجة مشكلة الشق الجزائي الذي يفرض عليها دفع غرامة مالية كبيرة في حال إلغاء الاتفاقية، مؤكدا أهمية الاستجابة لمطالب الشارع الأردني وعدم دفعه للتصعيد مرة أخرى. وفق ما أبلغ العربي الجديد.

وتابع أن مجلس النواب في جلسته المقبلة سيطلب من الحكومة تزويده بالإجراءات التي اتخذت لجهة إسقاط الاتفاقية وعدم شراء الغاز من الاحتلال وذلك باعتباره يدعم إسرائيل ويمكنها من تطبيع علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية.