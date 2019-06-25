مجدداً .. ضربة حوثية للسعودية عبر “عملية واسعة” بطائرات مسيّرة والناطق العسكري يكشف ما تم استهدافه

أعلن الحوثيون أن سلاح الجو المسير التابع لهم، نفذ مساء الثلاثاء “عملية واسعة” على أهداف بمطاري أبها وجازان بطائرات مسيّرة من طراز “قاصف 2k”.



واعترف التحالف السعودي – الإماراتي بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت واسقطت “طائرة مسيرة معادية” أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة سكنية بخميس مشيط. حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية



من جهته، أوضح المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع أن العملية الواسعة لسلاح الجو المسير استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى بمطاري أبها وجازان.

وأكد أن عمليات سلاح الجو المسير على مطاري أبها وجازان أصابت أهدافها بدقة عالية وأدت إلى تعطل في الملاحة الجوية فيهما.

وأشار إلى أن استهداف مطاري أبها وجازان يأتي في سياق “الرد على جرائم العدوان وحصاره المتواصل للعام الخامس على التوالي”.

وكرر العميد يحيى سريع دعوته للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة، مذكراً بما أعلنه سابقاً عن كون المطارات والمواقع العسكرية أماكن غير آمنة وستتعرض للاستهداف حتى وقف العدوان ورفع الحصار.وفق قوله

في ذات السياق، أكدت مراكز رصد جوية تعطل الرحلات القادمة من مطارات الرياض وجدة والدمام والطائف باتجاه مطاري أبها وجازان.

ومساء الأحد الماضي، أعلن التحالف السعودي – الإماراتي، استهداف مطار أبها السعودي من قبل جماعة “الحوثي” ما أسفر عن مقتل مقيم سوري وإصابة 7 آخرين.

وفي الآونة الأخيرة، كثّفت جماعة “الحوثي” من هجماتها الجوية على منشآت سعودية.

والثلاثاء الماضي، أعلنت السعودية اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين تحملان متفجرات لجماعة “الحوثي” أحدهما باتجاه منطقة سكنية في أبها، جنوبي المملكة.

كما أعلن التحالف في 12 يونيو/ حزيران الجاري، تعرض مطار أبها لـ”عمل إرهابي”، عبر “مقذوف” أطلقته جماعة “الحوثي”، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ “كروز”.