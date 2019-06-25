جاريد كوشنير
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كوشنير لـ”لحكام العرب”: طز في مبادرتكم العربية.. الاتفاق الاسرائيلي الفلسطيني الذي تهدف إليه صفقة القرن لن يلتزم بها

كتب وطن
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قال المستشار الأمريكي جاريد كوشنير، صهر المدلل، إن الاتفاق الاسرائيلي الفلسطيني الذي تهدف إليه () لن يلتزم بالمبادرة العربية.!

واعتبر كوشنر في حديث لقناة “الجزيرة” القطرية أن التوصل لاتفاق إسرائيلي فلسطيني على غرار مبادرة السلام العربية لن يكون ممكنا، وأن الاتفاق يتطلب موقفا وسطا بين المبادرة والموقف الإسرائيلي.

وقال: “أعتقد أننا جميعا علينا أن نعترف بأنه إن كان من الممكن التوصل لاتفاق، فهو لن يكون على غرار مبادرة السلام العربية. سيكون في منطقة وسط بين مبادرة السلام العربية والموقف الإسرائيلي”.

وفي إطار المبادرة العربية، دعت الدول العربية بقيادة السعودية إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية مع الالتزام بحق العودة للاجئين، الأمر الذي ترفضه .

وتأتي هذه التصريحات قبل انطلاق “ورشة ” لعرض الجزء الاقتصادي من خطة واشنطن للتسوية، وهي خطة تنمية حجمها 50 مليار دولار تم الكشف عنها هذا الأسبوع وواجهت انتقادات حادة.

وأثار غياب تفاصيل الحل السياسي الذي قالت واشنطن إنها ستكشف عنه لاحقا، رفض الفلسطينيين والدول العربية التي تسعى إسرائيل إلى إقامة علاقات طبيعية معها.

ورغم أن كوشنر قال إن الشق الاقتصادي من الخطة فقط سيطرح للنقاش في المنامة، إلا أن التعليقات تقدم لمحة نادرة عما قد تنطوي عليه الجوانب السياسية لخطة السلام.

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