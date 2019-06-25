مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني
مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني
الهدهد

على وقع تصاعد التوتر بالخليج .. قائد سلاح الجو السلطاني العماني يتوجّه للسعودية لهذا الغرض

كتب وطن
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ذكر حساب “التوجيه المعنوي” التابع لوزارة الدفاع العُمانية، الثلاثاء، أنّ اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني، قد توجّه الى المملكة العربية في زيارةٍ رسمية.

وبحسب “التوجيه المعنويّ” سيشارك ” العبيداني” في الاجتماع الرابع والعشرين لقادة القوات الجوية والدفاع الجوي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع إقامته فِي الرياض.

ويأتي انعقاد الإجتماع الأمنيّ في العاصمة السعودية، على وقع تصاعد التوتر في منطقة الخليج، بين أمريكا وإيران، إثر استهداف عدّة ناقلات نفطية، ومؤخراً إسقاط طهران طائرة استطلاع أمريكية بعد دخولها المجال الجوي الإيراني.

وبينما أعلنت رسمياً إسقاطها الطائرة الأمريكية، نفت الاتهامات السعودية – الإماراتية – الأمريكية، لها، باستهداف الناقلات النفطيّة.

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