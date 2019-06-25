على وقع تصاعد التوتر بالخليج .. قائد سلاح الجو السلطاني العماني يتوجّه للسعودية لهذا الغرض

ذكر حساب “التوجيه المعنوي” التابع لوزارة الدفاع العُمانية، الثلاثاء، أنّ اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني، قد توجّه الى المملكة العربية السعودية في زيارةٍ رسمية.

وبحسب “التوجيه المعنويّ” سيشارك ” العبيداني” في الاجتماع الرابع والعشرين لقادة القوات الجوية والدفاع الجوي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع إقامته فِي الرياض.

قائد #سلاح_الجو_السلطاني_العُماني يتوجه إلى #المملكة_العربية_السعودية الشقيقة، وذلك في زيارة رسمية يشارك خلالها في الاجتماع الرابع والعشرين لقادة القوات الجوية والدفاع الجوي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع إقامته فِي #الرياض pic.twitter.com/fFzTQ1oUjp — التوجيه المعنوي (@MG_MOD_OMAN) June 25, 2019

ويأتي انعقاد الإجتماع الأمنيّ في العاصمة السعودية، على وقع تصاعد التوتر في منطقة الخليج، بين أمريكا وإيران، إثر استهداف عدّة ناقلات نفطية، ومؤخراً إسقاط طهران طائرة استطلاع أمريكية بعد دخولها المجال الجوي الإيراني.

وبينما أعلنت إيران رسمياً إسقاطها الطائرة الأمريكية، نفت الاتهامات السعودية – الإماراتية – الأمريكية، لها، باستهداف الناقلات النفطيّة.