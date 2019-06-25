“شاهد” إعلامي بحريني يفاجئ مذيعة قناة إسرائيلية من قلب المنامة: أؤمن كمسلم باستمرارية إسرائيل

تداول ناشطون بموقع التواصل تويتر، مقطعا مصورا للإعلامي والناشط البحريني الشهير “لؤي الشريف”، يجري فيه مقابلة باللغة العبرية مع موفدة قناة “كان” الإسرائيلية لتغطية المؤتمر في المنامة.

وفي تصريحات أثارت غضبا كبيرا، رحب “الشريف” بالمراسلة الإسرائيلية جيلي كوهين وقال:”أهلا بكم في البحرين وأنا أحب اللغة العبرية بسبب الأنبياء كالملك داود ودنيال.

وتابع:”وأؤمن كمسلم باستمراية اسرائيل وهذا سبب حبي للغة العبرية”

وسبق لـ”الشريف” أن أثار جدلا واسعا في مارس 2018، بنشره عبر حسابه على “تويتر” رسالة مسجّلة يتوجّه فيها الى الصهاينة لطمأنتهم بعد كلام وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان عن سعي المملكة لامتلاك قنبلة نووية ردًا على إيران في حال قرّرت الأخيرة تصنيع قنبلة نووية، حسب تعبيره.

المقطع الذي نشره لؤي حينها الشريف ليس عاديًا، فقد سجّله باللغة العبرية ويتحدّث فيه بطلاقةٍ عن “النووي السعودي”، خاصة في ظلّ التسريبات التي تكشف مخطّط المملكة وابن سلمان للحصول على السلاح النووي، والمفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بهذا الشأن، ما أثار استياء الكيان الصهيوني الذي تبيّن أنه يرفض رفضًا قاطعًا السماح للرياض بتطوير سلاح نووي.

وبسلميةٍ مفرطة، يقول الشريف إن “السعودية لم تهدّد يومًا أيًّا من جيرانها، وليس لدى السعودية أطماع بالتمدّد في المنطقة”، كما أنه يدعو ما أسماه “شعب “اسرائيل” الى قراءة الأخبار بدقة”.

يشار إلى أن “الشريف” معروفٌ بعلاقته القوية مع الديوان الملكي السعودي، وبدوره الكبير في مؤسسة “مسك” التابعة لوليّ العهد السعودي، واللافت في التسجيل أنه يستهلّه بالبسملة التي يُترجمها الى العبرية.

بمشاركة عربية رسمية محدودة ذات تمثيل منخفض، ينطلق الثلاثاء مؤتمر “ورشة الازدهار من أجل السلام”، المعروف بـ”مؤتمر المنامة” في البحرين، لمناقشة الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن”.

و”مؤتمر المنامة” يستمر إلى الأربعاء، ومن المقرر أن يترأسه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.