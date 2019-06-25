جمال ريان يكشف حقيقة استغناء “الجزيرة” عنه.. وهذا ما سيفعله إن صح ذلك

نفى الإعلامي المعروف والمذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، إشاعات الذباب المروجة لاستغناء القناة القطرية عنه، مؤكدا على استمرار عمله بها دون أي تغير.

وقال “ريان” في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) إن ما يشاع عن إقالته من قناة الجزيرة غير صحيح.

ما يشاع عن إقالة جمال ريان من قناة الجزيرة غير صحيح ، حتى وإن صح ذلك ، فسوف أبقى امتدح قناة الجزيرة والقيادة والشعب القطري ما حييت #الخليج #قطر #السعودية #الامارات #مصر #المغرب_العربي pic.twitter.com/9tTmePZn2c — جمال ريان (@jamalrayyan) June 25, 2019

وتابع موضحا:”حتى وإن صح ذلك فسوف أبقى امتدح قناة الجزيرة والقيادة والشعب القطري ما حييت”

وكانت كتائب الذباب الإلكتروني التابعة للسعودية والإمارات، قد روجت بتويتر لهذه الشائعة في حلقة جديدة ضمن مخططها لتشويه مذيعيي الجزيرة على رأسهم جمال ريان، الذي أزعجت تغريداته الديوان الملكي وأطلق ابن سلمان أذرعه وقنواته لمهاجمته بشدة وصلت حد البذاءة والتطاول على عرضه.

يشار إلى أن جمال ريان إعلامي ومذيع أخبار فلسطيني، يحمل الجنسية الأردنية ومقدم أول نشرة إخبارية على قناة الجزيرة عام 1996.

ولد في مدينة طولكرم فلسطين في 23 أغسطس 1953، عمل مقدماً للأخبار والبرامج السياسية في التلفزيون الأردني عام 1974، والتحق بقسم الأخبار في هيئة إذاعة كوريا الجنوبية عام 1979، كما كان مقدماً للأخبار والبرنامج السياسي (العالم هذا المساء) في تلفزيون أبو ظبي عام 1989، وانضم لهيئة الإذاعة البريطانية العربية BBC عام 1994.

ثم التحق بقناة الجزيرة الفضائية في قطر عام 1996، ليكون أول مذيع يظهر على شاشة القناة، ويصبح من أهم كوادرها، يقدم حاليا أهم فترة إخبارية وتحليلية في قناة الجزيرة “حصاد اليوم”.

كما أنه من أهم الداعمين للقضية الفلسطينية من خلال مشاركته في المؤتمرات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا وأمريكا.

ويتعرض الإعلامي جمال ريان منذ بداية حصار قطر، لهجمة عنيفة من قبل الذباب الإلكتروني التي تهاجمه ليل نهار فضلا عن فبركة صور مسيئة له ولعائلته.

كما عرضت تغريدات “ريان” الفاضحة لسياسات السعودية والإمارات القمعية، لهجوم من الأمراء المقربين من الديوان الملكي في السعودية مثل عبدالرحمن بن مساعد، كما سبق أن شن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ هجوما عنيفا عليه ودار بينهما سجال تويتري حاد.

ورغم كل الاساءات التي يتعرَض لها “ريان” يؤكد أنه سيواصل على ذات النهج والمبدأ الذي يسير عليه في الوقوف الى جانب الحقّ ومناصرته.