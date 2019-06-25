بركات ابن سلمان ومخططه لتسويغ التطبيع.. أول سعودي يتبرع لبناء مستوطنات إسرائيلية تحول لـ”مسخرة” تويتر

ضج موقع التواصل الاجتماعي تويتر بوسم “#سعودي_يتبرع_لإسرائيل”، بعد تداول قصة شاب سعودي يُدعى حسن أبو الخير، أعلن تبرعه بمبلغ مالي لبناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية مكايدة للفلسطينيين.

القصة بدأت بتغريدة من الكاتب والسياسي السعودي سلطان العامر، كتب فيها: “أي واحد أزعجنا برياله حق الفسحة اللي دفعه لفلسطين يتفضل يعطين رقم حسابه وأنا أحوله ريالين بداله. ما راح أطلب منه إثبات، حتى لو هو يكذب عادي، بس كل تحويل بأعلن عنه وبعلن عن اسم المتلقي. اسم المبادرة: #زرق_ريالك محد له عذر الحين يتبكبك على رياله”.

أي واحد أزعجنا برياله حق الفسحة اللي دفعه لفلسطين يتفضل يعطين رقم حسابه وانا احوله ريالين بداله. ما راح اطلب منه اثبات، حتى لو هو يكذب عادي، بس كل تحويل باعلن عنه وبعلن عن اسم المتلقي.

اسم المبادرة: #زرق_ريالك

محد له عذر الحين يتبكبك على رياله. — سلطان العامر (@sultaan_1) June 22, 2019

وتابع في تغريدة أخرى مؤكدا أنه مستعد لذلك بالفعل:”المنشن امتلأ شحادة من الوطنجية، لازم نضيف شروط لمبادرة #زرق_ريالك رد على هذي التغريدة بالتالي: الاسم رباعي. صورة بطاقة البنك موضح فيها الاسم ورقم الحساب واسم البنك. أقل من ٥ ريالات ما يحتاج إثبات. أكثر من ٥ ريالات عطنا إثبات إنك تبرعت فيه، وبنعطيك إياه. التحويل يبدأ يوم الجمعة”.

المنشن امتلا شحاذة من الوطنجية، لازم نضيف شروط لمبادرة #زرق_ريالك

رد على هذي التغريدة بالتالي:

الاسم رباعي.

صورة بطاقة البنك موضح فيها الاسم ورقم الحساب واسم البنك.

أقل من ٥ ريالات ما يحتاج اثبات.

أكثر من ٥ ريال عطنا اثبات انك تبرعت فيه، وبنعطيك اياه.

التحويل يبدأ يوم الجمعة. — سلطان العامر (@sultaan_1) June 23, 2019

فكان الناشط السعودي حسن أبو الخير أول المستجيبين لمبادرة العامر، مُدعياً أنه تبرع بمبلغ 13 ريالاً سعودياً لدعم الفلسطينيين، ومنحه شهادة “تزريق” تُثبت أنه استرد المبلغ، ولا يحق له المن على الفلسطينيين بعد اليوم.

أول واحد زرّق رياله هو حسن نزار حسن أبوالخير، زرّق ١٣ ريال. إذا شفتوه يمنّ على الفلسطينيين، قولوله تراك مزرّق ريالاتك، إذا بتوظفونه اطلبوا منه شهادة التزريق عشان تعرفون أي نفس تسكن داخل جسده.

مبادرة #زرق_ريالك @HasanAbulkeer pic.twitter.com/jEWNmaMqfN — سلطان العامر (@sultaan_1) June 24, 2019

المفاجأة التي تسببت في تدشين الوسم وانتشاره هي أن “أبو الخير” لم يتوقف هنا وأعلن أنه سيتبرع بالمبلغ المُسترد لإسرائيل، وغرد عبر (تويتر): “الحمد لله الذي رد علينا حقنا… وبهذه المناسبة السعيدة، أعلن تبرعي بالمبلغ المسترد إلى الجمعيات الخيرية لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.”

الحمدلله الذي رد علينا حقنا … وبهذه المناسبه السعيده أعلن تبرعي بالمبلغ المسترد إلى الجمعيات الخيريه لبناء المستنوطنات الاسرائيليه في الضفه الغربيه … وايضا تبرع بسيط لسلطان الين ما عزمي يحوله يوم الجمعه … ملاحظه التبرع بريال السعودي وليس القطري فلا تستغرب وتنفجع#زرق_كضيتك https://t.co/m20qHZugjx pic.twitter.com/lToPBLM9Ab — حسن أبوالخير 🇸🇦 (@HasanAbulkeer) June 24, 2019

لتثير تغريدة الشاب السعودي موجة غضب واسعة ظهرت جلية في الوسم الذي خصص له تحديدا باسم “#سعودي_يتبرع_لإسرائيل” وشهد هجوما حادا عليه.

هذا الشخص الماثل أمامكم زرق ريالاته ضمن مبادرة #زرق_ريالك ولا يحق له الحديث عن أي موضوع يخص فلسطين والقدس. وأي واحد يشوفه يغرد يرد عليه بعبارة : أعقب وأخس يا مزرق ريالاتك https://t.co/4c1sZRYJPQ — حُمود (@mutairof) June 24, 2019

دعم بعض الوطنجية لشرعية الإحتلال بحجة ان الفلسطيني مايحبنا غباء منقطع النظير وجهل في التاريخ والجغرافيا ومكايدة طفولية#سعودي_يتبرع_لاسراييل — عبدالرّحمن (@dahomvic) June 25, 2019

سوّد الله وجهك.. أسال الله الكريم، أن تكون أول ذنب تسئل عنه في قبرك. — فهد العبدالعزيز العوهلي (@alohali_fahad) June 24, 2019

وتسائل سلطان العامر عبر الوسم:”ما رأي النيابة العامة في الموضوع؟ هل التبرع لاسرائيل لبناء المستوطنات في الضفة الغربية يعتبر عمل عادي؟”

#سعودي_يتبرع_لاسرائيل

ما رأي النيابة العامة في الموضوع؟ هل التبرع لاسرائيل لبناء المستوطنات في الضفة الغربية يعتبر عمل عادي؟ @bip_ksa @pss_ar @kamnapp https://t.co/Lq2asAeBch — سلطان العامر (@sultaan_1) June 24, 2019

وأوضح الكاتب السعودي أن ترويج الإعلام للتطبيع وسياسات النظام تجاه الاحتلال هي السبب في التلاعب بعقول حسن أبوالخير وأمثاله، وتبديل الثوابت عندهم.

حسن كان شاب سعودي طبيعي مؤيد لفلسطين لكن ضحك عليه الجيش الالكتروني الاسرائيلي (حسبرة) وتلاعب بمشاعره وافكاره وأصبح أول #سعودي_يتبرع_لاسرائيل

ولمعرفة حسبرة وأهدافها وطريقتها بضرب العرب بعضهم ببعض واستغلال الحمقى من جميع الأطراف اقرأ هنا@HasanAbulkeer https://t.co/DMiPU4rrwa pic.twitter.com/2bMVwfgWoC — سلطان العامر (@sultaan_1) June 25, 2019

وغردت ناشطة:”بالنسبه للي يتعذر ويبي يبيع القدس ومسرى الرسول وثالث القبلتين لليهود وحجته نكران الشعب الفلسطيني، ياحبيبي هذي قضية اسلاميه وليست قضيه خاصه بالفلسطينين القدس للمسلمين مثل الحرم النبوي والمكي لجميع المسلمين”

#سعودي_يتبرع_لاسراييل

بالنسبه للي يتعذر ويبي يبيع القدس ومسرى الرسول وثالث القبلتين لليهود

وحجته نكران الشعب الفلسطيني

ياحبيبي هذي قضية اسلاميه وليست قضيه خاصه بالفلسطينين القدس للمسلمين ♥️

مثل الحرم النبوي والمكي لجميع المسلمين — mr.moon (@a7b_moon) June 25, 2019

فيما رفض سعوديون تعميم موقف تجاه الشعب السعودي، مؤكدين على نصرتهم للقدس والقضية الفلسطينية بعيدا عن توجه الدولة وترويج الذباب.

#سعودي_يتبرع_لاسرائيل

ما فعله المدعو حسن ابو الخير لا يمثّل موقف السعوديه حكومةً و شعباً و خيانته في دعم دوله معاديه جريمه يحاسب عليها pic.twitter.com/oeD6Cwnccj — سلمان بن عبدالله (@is4f_) June 25, 2019

#سعودي_يتبرع_لاسراييل

الحسابات القذره هذي يسمون نفسهم انهم سعوديين وهم بالأساس ذباب من الموساد الصهيوني المحتل،وانتبو من الذباب الالكتروني اللي تكون حاطه علم فلسطين وتسب السعوديه ما هم الا ذباب من دول عده علشان يوقعون العداوه بين الشعبين ،وفلسطين والقدس بقلب كل سعودي 🇵🇸🇸🇦 pic.twitter.com/lLLTf32hKk — ناصر العنزي👨🏻‍⚕️ (@NassAos) June 25, 2019

ومنذ صعود نجم ولي العهد محمد بن سلمان -في يونيو/حزيران 2017- بدأ الحديث المباشر والعلني عن التطبيع، ونحا بعض المثقفين المحسوبين على السلطة إلى تفكيك المقاربات السابقة للتطبيع، وإحالة أسباب الصراع العربي الإسرائيلي إلى “العقدة النفسية”، وهي المقاربة نفسها التي اعتمدها الرئيس الراحل أنور السادات في زيارة القدس في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1977، ثم توقيع اتفاقية كامب ديفد في سبتمبر/أيلول 1978.

واشتهرت تدوينات وتغريدات لإعلاميين كتاب من أمثال أحمد الفراج، ومحمد آل شيخ، وعبد الرحمن الراشد الذي دعا لإعادة النظر في مفهوم علاقات المملكة مع فلسطين وإسرائيل”.

ومنذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد أصبح التطبيع يستند على خطط سياسية وإعلامية مدروسة، ويقوم أساسا على تهيئة الرأي العام السعودي لتوجه علني مقبل نحو علاقات رسمية مع إسرائيل، واعتماد خطط إعلامية متدرجة وممنهجة لإحلال مفهوم التطبيع، ونزع صفة الممنوع عنه ليصبح متداولا وعاديا.

وفي هذا السياق يجري دفع عدد من المشاهير من الإعلاميين وغيرهم، للإدلاء بموقفهم الداعم للتطبيع على وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحف والفضائيات واعتباره أمرا طبيعيا، ومحاولة إقناع بعض العلماء والمشايخ و عدد من الدعاة المشهورين للتحدث بإيجابية عن إسرائيل والتطبيع معها، وتأسيس الجيوش الإلكترونية لدعم الموضوع والرد على الرافضين.