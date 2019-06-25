القوات الإيطالية تمتدح قوة أمن مسندم: “محترفون ومنضبطون” .. ووزارة الدفاع العُمانية تنشر فيديو جديد من التدريبات

أشادت القوات البرية الإيطالية، بقوّة أمن مسندم، التابعة للجيش السلطاني العماني، التي تشاركها في التمرين العماني-الإيطالي المشترك (جبل شمس ٢) في إيطاليا.

ووصفت القوات الإيطالية، أفرادَ القوة العمانية بالمحترفين والمتميزين وأنهم يتمتعون بالإنضباط.

ونشر حساب “التوجيه المعنوي” التابع لوزارة الدفاع العُمانية، على “تويتر”، فيديو جديد، للتمرين الأمني المشترك.

وعنون الحساب الفيديو بـ”قوة أمن مسندم بالجيش السلطاني العماني..غيضٌ من فيض”.

وقال “التوجيه المعنوي” عن أفراد القوة: “هُم نموذجٌ للجُنديَّةِ الحقة؛ جِدٌ وإخلاصٌ، مع تفانٍ ومهنيةٌ، ومهارةٍ واحترافية”.

واضاف: “هكذا هو دأبُ جنود عُمان؛ تخطيطاً، تدريباً وتنفيذاً، وإِدراكاً تاماً لقدسية الواجب الوطني”.

#قوة_أمن_مسندم بالجيش السلطاني العماني..غيضٌ من فيض

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وهُم نموذجٌ للجُنديَّةِ الحقة؛ جِدٌ وإخلاصٌ، مع تفانٍ ومهنيةٌ، ومهارةٍ واحترافية .. هكذا هو دأبُ #جنود_عُمان؛ تخطيطاً، تدريباً وتنفيذاً، وإِدراكاً تاماً لقدسية الواجب الوطني pic.twitter.com/02sDNV7aTJ — التوجيه المعنوي (@MG_MOD_OMAN) June 25, 2019

وبدأ التمرين “العماني – الإيطالي” المشترك “جبل شمس 2” على الاراضي الايطالية منذ الـ16 حزيران الجاري ويستمر حتّى الـ28 من نفس الشهر.

وانطلقت فعاليات التمرين بمشاركة عناصر من قوة أمن مسندم مع القوات البرية الإيطالية ممثلة في كتيبة المشاة الجبلية التاسعة بالجيش الإيطالي.

وتهدف مثل هذه التمارين الى تبادل الخبرات وتفعيل خطط التدريب والتمارين المشتركة وهي ضمن الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني لإدامة المستويات العالية في الاداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني.

كما يأتي هذا التمرين في إطار البرامج لدى التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني مع الدول الشقيقة والصديقة.

يشار الى أن النسخة السابقة للتمرين “جبل شمس2” قد أقيمت على اراضي السلطنة في منطقة التمارين التابعة للجيش العماني بالجبل الأخضر عام 2016.