السعودية تركت الحوثي يعبث بسمائها ويدمر مطاراتها واتهمت ناصر الدويلة بالتحريض على الإرهاب بسبب تغريدة “شاكيرا”

رد السياسي الكويتي البارز وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، على الاتهامات الموجهة له من كتاب ومغردون سعوديون محسوبون على النظام بالتحريض على الإرهاب وقصف المملكة، عقب تغريدة هزلية له خاصة بحفل المطربة العالمية شاكيرا المرتقب في السعودية.

ومنذ يومين تهاجم كتائب الذباب الإلكتروني “الدويلة” عبر وسم “#الدويلة_يحرض_على_الإرهاب” بسبب تغريدته التي نشر فيها إحداثيات وهمية لمكان إقامة حفل شاكيرا على سبيل المزاح وحذر من هجمات الحوثي.

وردا على هذه الافتراءات والمزاعم قال ناصر الدويلة في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) إن مراكز توجيه أدوات التواصل الاجتماعي خلقت من تغريدته التي كانت مجرد مزحة من مزحات الشباب في تويتر أزمة لتغطي على فشل حقيقي في مواجهة التهديدات الحوثية.

خلقت مراكز توجيه ادوات التواصل الاجتماعي من تغريدة ناصر القحطاني التي كانت مجرد مزحة من مزحات الشباب في تويتر ازمة لتغطي على فشل حقيقي في مواجهة التهديدات الحوثيه القحطاني كتب احداثي في المحيط الاطلسي بانه حفلة شاكيرا في ابها و علقت انا على النكته انحاشي يا شاكيرا فاعتبروها عدوان — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 25, 2019

وتابع موضحا:”القحطاني كتب احداثي في المحيط الاطلسي بانه حفلة شاكيرا في ابها وعلقت انا على النكته انحاشي يا شاكيرا فاعتبروها عدوان”

وهاجم النظام السعودي وذبابه الذي استنفر لحفل شاكيرا بينما الحوثي يستبيح سماء المملكة:”التباكي على جسد شاكيرا العاري لا يغير واقع تهديدات الحوثي والتي ينفذها يوميا على مناطق واهداف حيوية عبارة عن مراكز نفطية ومعسكرات و مطارات وقواعد، لافتا إلى ان مراكز الذباب الالكتروني أثبتت أن حفلة شاكيرا في المحيط الاطلسي اهم كثيرا من مطار أبها ومحطة كهرباء الشقيق ومضخة عفيق والدوادمي”

التباكي على جسد شاكيرا العاري لا يغير واقع تهديدات الحوثي و التي ينفذها يوميا على مناطق واهداف حيوية عبارة عن مراكز نفطيه و معسكرات و مطارات و قواعد لقد اظهرت مراكز الذباب الالكتروني ان حفلة شاكيرا في المحيط الاطلسي اهم كثيرا من مطار ابها و محطة كهرباء الشقيق ومضخة عفيق والدوادمي — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 25, 2019

وسخر “الدويلة” من الذباب السعودي بقوله:”شاكيرا راقصة فاتنه تلهم ادوات الترفيه الخليجية وتحدد لها نطاقات الامن الوطني لذلك كانت كل تغريدات ناصر الدويلة في كفة ونكتة شاكيرا في كفة فخطر الغاء حفلة شاكيرا اهم عندهم من مواجهة الاخطار الاخرى فماذا اصنع ان نزع الله العقل من المجانين”

شاكيرا راقصة فاتنه تلهم ادوات الترفيه الخليجيه و تحدد لها نطاقات الامن الوطني لذلك كانت كل تغريدات ناصر الدويله في كفه و نكته شاكيرا في كفه فخطر الغاء حفلة شاكيرا اهم عندهم من مواجهة الاخطار الاخرى فماذا اصنع ان نزع الله العقل من المجانين — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 25, 2019

واختتم السياسي الكويتي تغريداته بالقول:”اتعجب من حجم ردة الفعل المبالغ فيها انتصارا لجمال شاكيرا وقدها المياس وجسدها العاري.”

وأوضح:”جمهور شاكيرا الذي يسكر من دون خمر في حفلاتها العالمية سيتجاوز كل الحدود لو أقيمت حفلتها في مكان آمن كمنطقة الحماد بين العراق والاردن و السعودية والترفيه جزء من الامن عند بعض الناس”