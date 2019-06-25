احتفاء قطري وعربي بأمير قطر في الذكرى السادسة لتوليه الحكم.. السلطان قابوس وملك المغرب أول المهنئين

تصدر وسم “#ذكرى_تولي_تميم_المجد” قائمة الوسوم الأكثر تداولا على موقع التواصل تويتر في قطر، تزامنا مع حلول الذكرى السادسة لتولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حكم البلاد.

واحتفى القطريون بأميرهم عبر الوسم على نطاق واسع، ودونت آلاف التغريدات المشيدة بإنجازاته وحكمة القيادة القطرية التي قادت الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة وجنبتها مخاطر كارثية.

دون حدك شعبك الوافي كتايب#ذكرى_تولي_تميم_المجد pic.twitter.com/BhJtvdrLg3 — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) June 25, 2019

حفظ الله قطر من أطماع الأعدقاء في ثروتها الذين ظنوا أنها لقمة سائغة، وهاهي #ذكرى_تولي_تميم_المجد السادسة ونحن في عز وخير كما قال أبو حمد للشعب.. يا إخوان pic.twitter.com/iG8k8TVtOG — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) June 25, 2019

وأشاد المغردون بسياسات الأمير تميم الداخلية والخارجية، ونصرته للشعوب التي تتوق إلى الحرية، بالإضافة إلى مساهمته الفعالة في ازدهار بلاده اقتصاديًا.

نشعر بالفخر والاعتزاز

ونحمد الله سبحانه كثيرا

أن جعل الله حكم عند شخص

يعرفه كل من يعيش على أرض قطر

بالاخلاق والتواضع والحكمة ونظافة القلب

وحب الناس وتقديم الخير والمنفعة للجميع

نفخر بمواقفه وصموده ونحبه #الذكرى_السادسة_لتولي_الشيخ_تميم_بن_حمد_مقاليد_الحكم#ذكرى_تولي_تميم_المجد pic.twitter.com/rWxuYoME2g — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) June 25, 2019

#ذكري_تولي_تميم_المجد



مصدر ثروة الدول الحقيقي هو الإنسان، ومصدر فقرها الحقيقي هو الإنسان أيضا. وبهذا تتمايز الدول عن بعضها .



تميم بن حمد – امير دولة قطر pic.twitter.com/ooPDj2SOWg — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) June 25, 2019

وكان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عٌمان، من أوائل الرؤساء المهنئين للأمير تميم، وبعث له ببرقية تهنئة، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم، ضمنها أطيب تهانيه وأصدق تمنياته له بوافر الصحة والهناء والعمر المديد، سائلًا الله عز وجل أن يعيد على الأمير تميم هذه المناسبة وأمثالها وقد تحـقق للشعب القطري الشقيق المزيـد مما يتطلع إليه من تقدم ورقيّ وازدهار.

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــحفظه الله ورعاه ــ برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة ذكرى تولي سموه مقاليد الحكم.ضمنها جلالة السلطان المعظم أطيب تهانيه وأصدق تمنياته لسموه بوافر الصحة والعمر المديد pic.twitter.com/wGI7YrIUez — هدهد عُمان الإخباري (@hudhudoman1) June 25, 2019

كما بعث الملك محمد السادس أيضا ببرقية تهنئة إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى توليه مقاليد الحكم.

موتوا بغيضكم : الملك محمد السادس يهنئ أمير دولة قطر https://t.co/JCgrfe8IGt via @Akhbaronapress — Noureddine Diaf (@NoureddineDiaf5) June 25, 2019

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني الى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيدا بما تحقق للشعب القطري من إنجازات ومكتسبات هامة على درب التنمية الشاملة.

ومن العام الأول لتولي الشيخ تميم الحكم بقطر في 25 يونيو 2013، حرص على تعزيز وتقوية التنمية السياسة والاقتصادية والاجتماعية والرياضية التي بدأ بها الأمير الوالد، وكان في ذلك الوقت أول زعيم عربي شاب (33 عاماً) وأحد أبرز حكام العالم بهذا السن.

#ذكري_تولي_تميم_المجد



كنا في عهد المجد حمد وانتقلنا الى عهد تميم المجد . pic.twitter.com/29jb8zz5fJ — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) June 25, 2019

وقبل الوصول إلى الحكم تدرج الشيخ تميم في مناصب الدولة القطرية، إذ شغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الأشغال العامة والهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، ورئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، إضافة إلى توليه رئاسة مجلس أمناء جامعة قطر ورئاسة اللجنة الأولمبية الأهلية القطرية.

كذلك تولى منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة القطرية، ونائب رئيس مجلس العائلة الحاكمة، إضافة إلى أنه شغوف بالرياضة ويشرف على ملف مونديال العام 2022 الذي ستستضيفه قطر.

#ذكرى_تولي_تميم_المجد

اللـهم وفق ولي أمرنا الشيخ تميم بن حمد

وأيّده بالقول والفعل وأرزقه البطانة الصالحه التى تدله وتعينه

اللهم أنك تعلم أننا نحبه فيك

اللهم أكرمه بفضلك وسخر له الارض ومن عليها

– أجدد البيعه والولاء والطاعه في العُسر واليسر

والله على ما اقول شهيد@TamimBinHamad pic.twitter.com/JPUvnBSnKn — عبدالله الغافري (@itsQQQ) June 25, 2019

وفي عهده حافظت قطر على تفوقها السياسي والاقتصادي العالمي والإقليمي على مختلف الأصعدة، رغم تعرضها لأسوأ أزمة في تاريخ المنطقة، بحصار فرضته عليها السعودية والإمارات والبحرين منذ منتصف عام 2017.

لكن الأزمة حرفتها حنكة السياسة القطرية حتى باتت متقدمة في مجالات شتى، وزادت تلاحم الشعب والقيادة، التي حرص أميرها في أكثر من مناسبة على النزول للشارع والسلام على المواطنين.

وبرزت بشكل واضح لمسات الأمير تميم والمسؤولين القطريين بعد فرض كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا على الدوحة في يونيو/ حزيران 2017، إذ أدت الخطط القطرية إلى تخفيض آثار الحصار بشكل ملموس، لا بل تعدى ذلك إلى تحسين الأداء في شتى المجالات.