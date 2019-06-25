إعلامي سعودي يستكثر على الفلسطينيين فرحتهم بمتنفسهم الوحيد على بحر غزة: كيف يصيفون والقدس محتلة؟!

استنكر ناشطون بشدة تغريدة للإعلامي السعودي محمد البكيري، رئيس تحرير صحيفتي الرياضي والنادي سابقا، هاجم فيها الفلسطينيين واستكثر عليهم فرحتهم بالهروب من درجات الحرارة المرتفعة إلى بحر غزة متنفسهم الوحيد.

“البكيري” وفي تغريدة لاقت استهجانا واسعا، أرفق صورا للمصيفين من أهل غزة وعلق عليها ساخرا:”شوهاض الأختلاط.. كيف يفرحون والقدس المحتلة وأول الحرمين يبعد عنهم 76كم”

شوهاض الأختلاط.. كيف يفرحون والقدس المحتلة وأول الحرمين يبعد عنهم 76كم

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تذكرت أنفاس الفلسطيني الإخواني الخبيثة لما يتفلسفون علينا. كل ما صار شي عندنا🤫 https://t.co/krJ2qxlBAu — محمد البكيري (@m_bukairy) June 25, 2019

وتابع:”تذكرت أنفاس الفلسطيني الإخواني الخبيثة لما يتفلسفون علينا. كل ما صار شي عندنا”

وقوبلت تغريدة الإعلامي السعودي بهجوم واسع من قبل النشطاء، ورد عليه إبراهيم خضر مراسل “بي إن سبورت” بقوله:”للاسف توقعتك أرقى من هالمستوى المتدني في التغريد ! انتقد الإخوان كيفما شئت بس لما توصل لغزة بالذات وشعبها حاول تجنب السخرية لأنك لا تعي حجم المعاناة التي عاشوها ويعيشونها”

وتابع ساخرا:”وعلى فكرة القدس اسمها أولى القبلتين و (شو هاض) لهجة أردنية مش فلسطينية”

للاسف توقعتك أرقى من هالمستوى المتدني في التغريد ! انتقد الإخوان كيفما شئت بس لما توصل لغزة بالذات وشعبها حاول تجنب السخرية لأنك لا تعي حجم المعاناة التي عاشوها ويعيشونها !!!

وعلى فكرة القدس اسمها أولى القبلتين 😒

و (شو هاض) لهجة أردنية مش فلسطينية 🤦‍♂️ — Ibrahim Khadra (@IbrahimKhadra) June 25, 2019

فيما هاجم العديد من السعوديين “البكيري” وأكدوا أنه لا يمثلهم وتبرأوا من تصريحاته المشينة.

تتحدا اي احد يكون سعودي؟انا سعودي واتفق مع كلام ابراهيم ومحمد البكيري مايمثل راي شعبنا — abdualaziz (@KaAbdualaziz) June 25, 2019

+٢ انا سعودي والبكيري ما يمثل رأي الشعب — Fuad ALZhrani (@fuaad_zh) June 25, 2019

وأنا سعودية والبكيري مايمثلني وأتفق مع ابراهيم — آسام (@asamalrabah) June 25, 2019

بينما هاجمه مغرد عراقي:”لا استغرب وانا عراقي من ردك ، لانكم اساس كل فتنه ، ومنبع كل خيانة واجهتها اخوانكم العرب”

لا استغرب وانا عراقي من ردك ، لانكم اساس كل فتنه ، ومنبع كل خيانة واجهتها اخوانكم العرب

ولو كنتم رجالاً لحررتم القدس منذ سنوات ، لكنكم اجبن من ان تغرد تغريده على اسرائيل وامريكا .. — Eng – Hassan K Hassan (@hsanyy411) June 25, 2019

ولوحظ منذ الأمس الهجوم الواسع من الكتاب والمغردين السعوديين المقربين من النظام فضلا عن كتائب الذباب الإلكتروني، على فلسطين وأهلها تزامنا مع انطلاق مؤتمر “ورشة الازدهار من أجل السلام” اليوم الثلاثاء، المعروف بـ”مؤتمر المنامة” في البحرين، لمناقشة الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن”.

و”مؤتمر المنامة” يستمر إلى الأربعاء، ومن المقرر أن يترأسه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أيام: “لن نحضر هذه الورشة”، وأضاف: “السبب هو أنه لا ينبغي مناقشة الوضع الاقتصادي قبل الوضع السياسي”، رافضا الاعتراف بصفقة القرن.

و”صفقة القرن” خطة سلام أعدتها إدارة ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.