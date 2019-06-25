إعلامي سعودي يستكثر على الفلسطينيين فرحتهم بمتنفسهم الوحيد على بحر غزة: كيف يصيفون والقدس محتلة؟!

استنكر ناشطون بشدة تغريدة للإعلامي السعودي محمد البكيري، رئيس تحرير صحيفتي الرياضي والنادي سابقا، هاجم فيها الفلسطينيين واستكثر عليهم فرحتهم بالهروب من درجات الحرارة المرتفعة إلى بحر غزة متنفسهم الوحيد.
“البكيري” وفي تغريدة لاقت استهجانا واسعا، أرفق صورا للمصيفين من أهل غزة وعلق عليها ساخرا:”شوهاض الأختلاط.. كيف يفرحون والقدس المحتلة وأول الحرمين يبعد عنهم 76كم”
وتابع:”تذكرت أنفاس الفلسطيني الإخواني الخبيثة لما يتفلسفون علينا. كل ما صار شي عندنا”
وقوبلت تغريدة الإعلامي السعودي بهجوم واسع من قبل النشطاء، ورد عليه إبراهيم خضر مراسل “بي إن سبورت” بقوله:”للاسف توقعتك أرقى من هالمستوى المتدني في التغريد ! انتقد الإخوان كيفما شئت بس لما توصل لغزة بالذات وشعبها حاول تجنب السخرية لأنك لا تعي حجم المعاناة التي عاشوها ويعيشونها”
وتابع ساخرا:”وعلى فكرة القدس اسمها أولى القبلتين و (شو هاض) لهجة أردنية مش فلسطينية”
فيما هاجم العديد من السعوديين “البكيري” وأكدوا أنه لا يمثلهم وتبرأوا من تصريحاته المشينة.
بينما هاجمه مغرد عراقي:”لا استغرب وانا عراقي من ردك ، لانكم اساس كل فتنه ، ومنبع كل خيانة واجهتها اخوانكم العرب”
ولوحظ منذ الأمس الهجوم الواسع من الكتاب والمغردين السعوديين المقربين من النظام فضلا عن كتائب الذباب الإلكتروني، على فلسطين وأهلها تزامنا مع انطلاق مؤتمر “ورشة الازدهار من أجل السلام” اليوم الثلاثاء، المعروف بـ”مؤتمر المنامة” في البحرين، لمناقشة الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم “صفقة القرن”.
و”مؤتمر المنامة” يستمر إلى الأربعاء، ومن المقرر أن يترأسه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أيام: “لن نحضر هذه الورشة”، وأضاف: “السبب هو أنه لا ينبغي مناقشة الوضع الاقتصادي قبل الوضع السياسي”، رافضا الاعتراف بصفقة القرن.
و”صفقة القرن” خطة سلام أعدتها إدارة ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.