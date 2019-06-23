مطار مسقط الجديد
مطار مسقط الجديد
Imageالهدهد

“شاهد” عُمانيون يتفاعلون مع مطلب مغّرد بإعادة لوحة جدارية إلى مطار مسقط ووضعها في كلّ منافذ السلطنة

كتب وطن
0

أثار مغرّد عُماني نشط على موقع “تويتر”، قضية تفاعل معها المغرّدون، حيث طالب وزير النقل والاتصالات، بإعادة لوحة جدارية بها حديث نبوي شريف الى مطار مسقط الدولي الجديد ومواقع أخرى.

ومكتوبٌ على اللوحة حديث: “لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ مَا سَبُّوكَ وَلَا ضَرَبُوكَ”.

وطالب صاحب حساب “السيف النقاد” بإعادة اللوحة إلى مطار مسقط الدولي الجديد، بعدما كانت تُزيّن مبنى المطار القديم، ووضعها كذلك على مختلف منافذ السلطنة، وفي كل مكان بارز عِوضًا عن بعض الصور التي لا تمت لعُمان بصلة.

وذكر في تغريدته: “لأن الحل في مسقط” يبدأ من هنا نرجو أن تعود هذه الصورة عاجلًا”.

وتفاعل المغرّدون مع تغريدة “السيف النقاد”، حيث اقترحت “كوثر الحارثي” بترجمة الحديث الى اللغة الإنجليزية.

وتمنّى “محمد بن ناصر” من إدارة المطارات في عمان ووزارة السياحة أخذ  ملاحظة “السيف النقاد” بعين الإعتبار، لأنه واجهة البلد في تلك الأماكن.

قد يعجبك ايضا
فيديو

فيديو| هكذا تتدرّب “قوة أمن مسندم” التابعة للجيش السلطاني العُماني في…

الهدهد

على إثر إسقاط إيران الطائرة الأمريكية .. كاتب سعودي يتمادى ويسيء لعُمان وسلطانها…

تقارير

عبر سلطنة عمان .. ترامب حذّر إيران من هجوم عسكريّ وشيك وهكذا ردّوا عليه

الهدهد

بمشاركة كل الجهات العسكرية والأمنيّة .. سلطنة عُمان تُنهي تمريناً أمنياً…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.