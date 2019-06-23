“شاهد” عُمانيون يتفاعلون مع مطلب مغّرد بإعادة لوحة جدارية إلى مطار مسقط ووضعها في كلّ منافذ السلطنة

أثار مغرّد عُماني نشط على موقع “تويتر”، قضية تفاعل معها المغرّدون، حيث طالب وزير النقل والاتصالات، بإعادة لوحة جدارية بها حديث نبوي شريف الى مطار مسقط الدولي الجديد ومواقع أخرى.

ومكتوبٌ على اللوحة حديث: “لَوْ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ أَتَيْتَ مَا سَبُّوكَ وَلَا ضَرَبُوكَ”.

وطالب صاحب حساب “السيف النقاد” بإعادة اللوحة إلى مطار مسقط الدولي الجديد، بعدما كانت تُزيّن مبنى المطار القديم، ووضعها كذلك على مختلف منافذ السلطنة، وفي كل مكان بارز عِوضًا عن بعض الصور التي لا تمت لعُمان بصلة.

وذكر في تغريدته: “لأن الحل في مسقط” يبدأ من هنا نرجو أن تعود هذه الصورة عاجلًا”.

معاليكم تحياتي وودي @ahmedalfutaisi

متى ستعود هذه الصورة من جديد لنراها تتصدر منافذ هذا البلد لاسيما مطار مسقط الدولي وفي مكان بارز عِوضًا عن بعض الصور التي لا تمت لعُمان بصلة..@motc_om @OmanAirports @Oman_GC

لأن #الحل_في_مسقط يبدأ من هنا نرجو أن تعود هذه الصورة عاجلًا .. pic.twitter.com/WDvN67yYTW — السَّيْف النَّـقَّاد 🇴🇲 (@Alnnaqad) June 22, 2019

وتفاعل المغرّدون مع تغريدة “السيف النقاد”، حيث اقترحت “كوثر الحارثي” بترجمة الحديث الى اللغة الإنجليزية.

ياليت لو تنحط الترجمة باللغة الانجليزية — kawthar AlHarthi (@kawthar808) June 22, 2019

وتمنّى “محمد بن ناصر” من إدارة المطارات في عمان ووزارة السياحة أخذ ملاحظة “السيف النقاد” بعين الإعتبار، لأنه واجهة البلد في تلك الأماكن.